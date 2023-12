Sfeervolle kerststal in de Sint-Jan: 1800 uur werk voor 80.000 bezoekers

Opgezette kameel in de kerststal in de Sint-Jan (foto: Noël van Hooft) Jezus wordt in de kribbe gelegd (foto: Noël van Hooft) De driekoningen zijn ook te vinden in de Sint-Jan (foto: Noël van Hooft) Ook veel (opgezette) dieren zijn te zien in de kerststal in de Sint-Jan (foto: Noël van Hooft) Volgende 1/5 Sfeervolle kerststal in de Sint-Jan

Hij staat er weer: de traditionele kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch. Elk jaar lopen er zo’n 80.000 bezoekers door de kerststal in de kathedraal. Lopen, want het is niet alleen een kerststalletje met Jezus, Jozef en Maria. Het is een heel verhaal met poppen en opgezette dieren waar je doorheen wandelt. En dit jaar vieren ze een feestje, want de eerste kersstal ooit werd achthonderd jaar geleden bedacht.

Met trots laat Jack Kradolfer (69) de kerststal in de Sint-Janskathedraal zien. Drie maanden lang heeft hij samen met dertig andere vrijwilligers aan de megakerststal gewerkt. Vanaf zondag geopend voor iedereen, maar de Jack kon niet wachten om ‘zijn’ kerstverhaal nu al te laten zien.

"1800 uur hebben we hieraan gewerkt, ik ben blij dat het nu klaar is.”

Sinds 2014 bouwt hij mee aan de kerststal in de Sint-Jan. “De bezoeker is onderdeel van onze kerststal”, zegt Jack. Voordat je bij de grot met Jezus aankomt, loop je door verschillende landschappen. Zo kom je een opgezette kameel, lama, kat, hond, schaap, os en ezel tegen. Van ver hoor je het water al stromen. Er zijn namelijk een watervalletje en meertje aangelegd. “Water staat voor het leven, water is leven voor de mensen”, verduidelijkt Jack. Maar dat moet allemaal met de grootst mogelijke voorzichtigheid. De Sint-Jan is namelijk meer dan 800 jaar oud. “Alles wat we bouwen staat los, niks is vastgemaakt of in de kerk. 1800 uur hebben we hieraan gewerkt. Ik ben blij dat het nu klaar is.”

"De kerststal moest mooier zijn dan ooit, en dat is gelukt.”

De vrijwilligers hebben een stadje nagebouwd met een klokkentoren. Als je het dorp uit gaat, zie je de kerststal. Deze keer met één persoon extra, namelijk monnik Franciscus van Assisi. Hij bedacht in 1223 de kerststal zoals we die nu kennen. “En daarom mag hij Jezus in de kribbe leggen”, zegt Jack. “Hij heeft het kerstverhaal achthonderd jaar geleden in het Italiaanse dorpje Greccio onder de aandacht gebracht met een levende kerststal. Dat is heel bijzonder.” Plebaan Vincent Blom, de pastoor van de Sint-Janskathedraal, loopt al maanden elke dag door het kerstverhaal in zijn kathedraal. “Het is wonderschoon, zo mooi dit jaar. Dat moet ook wel in dit jubileumjaar. De kerststal in de Sint-Jan moest mooier zijn dan ooit en dat is gelukt.”

“Het begon met een aangereden katje."