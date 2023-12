Waarschuwing voor xtc-pillen met extreem veel MDMA: 'Je kunt overlijden'

Bij twee Brabantse testlocaties van verslavingszorg Novadic-Kentron zijn de afgelopen weken gevaarlijke drugs ingeleverd. De hoeveelheid MDMA in de xtc-pillen is zo hoog, dat gebruikers kunnen doodgaan. Het gaat om een langwerpige beige-gouden pil met een Audi-logo.

MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen. "Een gemiddelde pil bevat 136 milligram MDMA. Deze pillen bevatten meer dan 300 milligram", zegt Laura Smit-Rigter, coördinator bij het Trimbos-instituut dat onderzoek doet naar drugsgebruik.

Of de pillen ook in Brabant verkocht zijn of dat de twee gebruikers die ze lieten testen hier wonen, is onbekend: "Dat registreren we niet." Novadic-Kentron heeft zeven testlocaties; in Breda, Helmond, Eindhoven, Roosendaal, Den Bosch, Tilburg en Oss.

Red Alert

Het Trimbos-instituut heeft vrijdag een zogenoemde Red Alert gestuurd, een speciale waarschuwing die maar zelden verstuurd wordt. "Maar deze pillen zijn heel gevaarlijk. Je kunt overlijden door oververhitting, zeker als je ze in een uitgaansgelegenheid gebruikt waar het toch al warm is", zegt Smit-Rigter. "Je organen zoals je nieren vallen dan uit. Gebruik deze pil absoluut niet."

De 300 milligram van nu is geen record. In 2013 zag Trimbos een xtc-pil met 366 milligram MDMA. Voor zover Smit-Rigter weet, zijn er nog geen mensen in het ziekenhuis opgenomen na gebruik van de pillen.