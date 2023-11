Isa (18) overleed aan watervergiftiging: zo kon dat gebeuren

Het is een jaar geleden dat de 18-jarige Isa overleed. Ze had xtc gebruikt op een festival in Boxtel en stierf vervolgens door een watervergiftiging. Dat is een risico, juist bij het gebruik van die partydrug. Net zoals oververhitting. Dat vertelt Alex van Dongen, preventiemedewerker bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron.

Alle gebruikers van xtc gaan meer drinken. "Dat komt door een verstoring in de hormoonhuishouding. Eén glas water per uur is dan voldoende maar gebruikers voelen dat ze moeten blijven drinken", vertelt Alex van Dongen, hij is preventiemedewerker van verslavingsinstelling Novadic-Kentron. "Je lichaam wordt door het gebruik van xtc warmer dan nodig, al drink je dus niet .om af te koelen. Maar het is eigenlijk een onbedwingbare behoefte om te blijven drinken."

Toch komt watervergiftiging met dodelijk afloop niet zo vaak voor als fatale oververhitting. "Oververhitting is doodsoorzaak nummer één bij xtc-gebruik. Het lichaam wordt soms wel 43 graden en het bloed gaat dan 'stollen'. Zie het als een eitje koken, dit is onomkeerbaar. Onder de 42 garden werken soms ijsbaden, coldpacks, ventilatoren. Komt de lichaamstemperatuur daarboven dan valt er niks te redden."

Door xtc drinken gebruikers soms liters in relatief korte tijd. Door xtc scheiden de nieren minder vocht af. Het water blijft daardoor in het lichaam en het volume bloed neemt daardoor toe. De hoeveelheid zout in het lichaam die vocht vasthoudt, wordt verdunt. Hierdoor kan water de hersencellen bereiken die opzwellen. Opgezwollen hersenen kan veel nare gevolgen hebben waaronder een herseninfarct en zelfs de dood.

Er is onderzoek gedaan naar het aantal doden door xtc in Engeland. Daar blijkt één op de tienduizend gebruikers aan deze drug te overlijden. Jaarlijks zijn er in Nederland 430.000 gebruikers die een pilletje slikken. Als we de Engelse cijfers toepassen op Nederland betekent dat we jaarlijks ruim 40 sterfgevallen hebben door xtc. "Is dat veel?", vraagt Alex zich hardop af. "Ik citeer graag een treffende opmerking van arts-epidemioloog Esther Croes; 'Als één van de 10.000 bezoekers van een pretpark de achtbaan niet overleeft, zou zo'n park snel de deuren moeten sluiten.'"

Novadic-Kentron-medewerker Alex van Dongen wil nog benadrukken dat je nooit zekerheid hebt over wat een xtc-pil met je doet. "Het zijn vaak onervaren gebruikers waarbij het misgaat. Maar ook als het vaker goed is gegaan, geeft dat geen garantie." Het blijft voor alle gebruikers een risico, legt hij uit. "Wat een xtc-pil zo gevaarlijk maakt, is de onvoorspelbaarheid", zegt Alex. "De een kan probleemloos drie pillen slikken en de ander overleeft een half pilletje niet. Je weet nooit zeker hoe je lichaam reageert op xtc, dat maakt het verraderlijk", legt Alex uit.