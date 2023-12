Nieuw voetbalstadion krijgt vorm: 'Heel de Peel kan ons straks zien spelen'

Hoofduitvoerder Will Vollenberg op de nieuwe tribune (Foto: Alice van der Plas) Uitzicht vanaf de tribune in het nieuwe stadion van Helmond Sport De buitenkant van het stadion waar de atletiekbaan komt Bestuurslid William Verkoelen tussen het oude en nieuwe stadion In het nieuwe stadion zit een grote sporthal Volgende 1/5 Hoofduitvoerder Will Vollenberg op de nieuwe tribune (Foto: Alice van der Plas)

Het was een hobbelige weg, maar in Helmond verrijst nu langzaam maar zeker het nieuwe stadion van Helmond Sport. Er moet nog veel werk worden verricht voor de oplevering in de bouwvak van volgend jaar, maar de tribunes, de businesslounge, de sporthallen en het supportershome worden langzaam zichtbaar.

Bestuurslid William Verkoelen vindt het mooi om te zien. “Het is geweldig dat het bij het oude stadion kan.” Want Helmond Sport hoort op de Braak, vindt Verkoelen, omringd door de grote wijken in Helmond, waar veel supporters wonen. “De mensen kunnen naar het stadion lopen. Maar we hopen nu ook meer mensen uit de regio aan te trekken.” Meestal worden nieuwe stadions groter, Helmond Sport gaat krimpen met 600 stoelen en heeft twee tribunes. “We moeten eerst dit uitverkopen”, zegt Verkoelen. “Daarna zouden we erg graag een derde tribune erbij willen.” Hij gelooft er heilig in dat het stadion een impuls zal geven voor Helmond Sport. “De club is goed bezig nu. Er wordt veel werk verzet om het voetbal naar een hoger niveau te krijgen.”

"We dachten, gaat het nog wel gebeuren?"

Een paar jaar geleden hield Verkoelen zijn hart vast. Helmond Sport trok zich terug uit de plannen voor de sport- en onderwijscampus op de Braak, waar onder meer ook een nieuwe school en zwembad is gebouwd. De club zag de investering van anderhalf miljoen euro niet meer zitten. Het nieuwe stadion leek even helemaal van de baan te zijn. Tot afgrijzen van William Verkoelen. “We dachten: gaat het nog wel gebeuren?” Het kwam goed, maar het stadion pakte duurder uit. De kosten zijn ruim 30 miljoen. Maar daar staat ook wat tegenover. Een stadion met twee sporthallen, een atletiekbaan eromheen, een supportershome en een grote businesslounge. Ook amateurverenigingen, zoals SV De Braak krijgen er een onderkomen. “Onze supporters zitten vlak bij het veld”, zegt Verkoelen als hij langs de tribunes loopt. “Dat is ook wel uniek." Of ze dan niet het veld op rennen? "Dat gebeurt hier nooit.”

"Ik zag het ontwerp en dacht, wow, dat wil ik bouwen"

Hoofduitvoerder Will Vollenberg van Wijnen Bouw in Someren zag het ontwerp voor het stadion en raakte meteen in de ban. “Ik had een andere klus, maar ik zag het ontwerp en dacht: wow, dat wil ik bouwen. Ik had nog nooit zoiets gedaan.” Vooral de tribunes zijn onbekend terrein voor Vollenberg. “We moesten goed kijken naar hoe we het gingen maken en hoe ze gelegd moesten worden. We hebben veel bij bestaande tribunes gekeken.” Ook de details aan de gevel van het stadion zijn een uitdaging. Aan de gevel komen lamellen die licht gaan geven. “Het is geen hogere bouwkunde,” zegt Vollenberg, “maar het is wel arbeidsintensief. Elk onderdeel dat je oppakt, heeft je volle aandacht nodig. Maar het is mooi werk en ik denk dat we straks een mooi eindproduct hebben.”

"Ik heb wel eens uitgerekend dat ik hier zo'n 1200 wedstrijden heb gezien"