Piekdrukte bij kerstboomverkopers: 'Sint weg, boom erin'

Niet te groot, niet te klein en vooral geen kale takken. De zoektocht naar de perfecte kerstboom is in volle gang. Deze zaterdag is een piekmoment bij de Intratuin en bij kerstboomverkoper Peter Dielissen in Rosmalen.

Bij de Intratuin is er veel keuze, maar dat is voor moeder Kelly en haar driejarige dochtertje Lily geen probleem. “Ik heb een goed hulpje bij me. Het is gezellig om samen een boom uit te kiezen. Mijn vriend vindt het iets minder leuk als het zo druk is, maar hij past zich maar even aan”, lacht Kelly. En op de vraag welke ballen er dan in de boom komen, weet Lily het antwoord al. “Elsa-kerstballen met Olaf er op.”

Ook bezoeker Jan weet precies wat hij wil. “De perfecte boom moet de juiste grootte hebben. De boom die ik heb uitgekozen past in onze kamer. Hij is mooi van vorm. Rond en vol. En het is een Nordmann hè. Een Nordmann houdt z’n naalden goed vast en blijft tot het einde toe mooi.” Jan wacht nog even met het versieren van zijn boom. “Morgen wordt ‘ie voorzichtig opgetuigd en maandag werken we de boom 100 procent af. Dat doen we met zorg en vlijt.”

Mats Vos is verkoopmedewerker bij de Intratuin en hij vindt het heerlijk dat al die enthousiaste mensen een boom komen uitkiezen. “Sommige mensen pakken de eerste de beste boom, maar er zijn ook mensen die hier drie dagen rondlopen. Ze komen een week later terug om de boom te halen, dat is leuk om te zien."