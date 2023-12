Jeroen voelt zich 'genaaid' door malafide cv-monteur: 'We waren wanhopig'

Jeroen, zijn vrouw Deborah en hun vier kinderen zaten donderdag letterlijk in de kou omdat de cv-ketel stuk ging. Twee mannen van een servicebedrijf kwamen langs om de ketel te repareren. Binnen tien minuten kwam er weer warm water uit de kraan, maar het gezin was wel 705 euro lichter. En dat terwijl een nieuw onderdeel veel minder geld bleek te kosten. "We voelen ons genaaid."

In het huis van het gezin daalde de temperatuur ondertussen naar zestien graden. Na meerdere telefoontjes met de mededeling dat het later zou worden, kwam de monteur met een stagiair rond half elf in de avond aan. “Het waren twee vriendelijke heren. Ze haalden de cv-ketel uit elkaar en ze zeiden dat er een cruciaal onderdeel vervangen moest worden. Dat onderdeel kostte 1200 euro.” Dat vonden Jeroen en Deborah te duur voor een oude cv-ketel van vijftien jaar oud.

Toen de monteurs wilden vertrekken, moest het gezin 705 euro via een QR-code betalen. Dat waren de kosten van het vervangende onderdeel, maar ook de voorrijkosten en werkuren. “Zodra de monteurs weg waren, bekroop ons een gek gevoel. Op internet zocht ik op wat een nieuwe ionisatiepen kost en dat is zo’n 35 euro.” Toen Jeroen en Deborah op hun rekening keken, zagen ze dat het bedrag was afgeschreven naar een privérekening met als omschrijving ‘boodschappen’.

Het bleek een klein pinnetje met een draad. Een zogeheten ionisatiepen, een elektrodepen waarmee wordt gemeten of het gas brandt. "Het was spiksplinternieuw, dus we vroegen ons af of dat echt uit onze cv-ketel kwam.”

“De heren stelden voor om een tweedehands onderdeel te nemen. Dan zou het 550 euro kosten. Dat hadden we er wel voor over”, vertelt Deborah. De monteurs stonden binnen tien minuten weer beneden en alles werkte weer. “We vroegen de mannen wel om het onderdeel dat uit onze cv-ketel was gehaald aan ons te geven. Eén van de monteurs moest diep in zijn tas zoeken."

Deborah nam gelijk contact op met de fraudehelpdesk van hun bank ING. “Zij konden het geld niet terugstorten omdat er te weinig bewijs was. We hebben zelf het geld overgemaakt en we hebben ook geen factuur of specificatie.” Het bedrijf Verstappen Service is inmiddels niet meer bereikbaar en het gezin voelt zich opgelicht. "De monteurs wisten hoe wanhopig we waren, zo laat in de avond."

Jeroen en Deborah hebben contact opgenomen met de politie. Volgende week donderdag mogen ze langskomen om hun verhaal te doen. “En we laten een erkend bedrijf langskomen om te controleren of de cv-ketel nog veilig is, want dat is belangrijk met vier kinderen in huis.”