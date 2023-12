Ad had 8000 boeken in huis, nu is hij een groot deel kwijt: ‘Het is leeg’

Ad Maas uit Leende heeft een nieuw thuis gevonden voor een groot deel van zijn enorme verzameling van 8000 boeken. Dat allemaal dankzij het tv-programma ‘Even Tot Hier’. “Het is leeg en luchtig, maar ik ben ook opgelucht”, zegt Ad.

65 jaar lang verzamelde Ad Maas uit Leende het ene boek na het andere, waardoor hij een verzameling opbouwde waar een gemiddelde bibliotheek jaloers op is. Maar omdat Ad een dagje ouder wordt, deed hij via onder meer Omroep Brabant een oproep om van zijn boeken af te komen.

In het satirische actualiteitenprogramma ‘Even Tot Hier’ was zaterdagavond te zien dat de boeken werden weggehaald uit zijn huis en naar een school in Harderwijk werden gebracht. Aanleiding was het nieuws dat jongeren de afgelopen jaren steeds minder zijn gaan lezen en daarvoor in de plaats liever gamen.

Voor presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan reden om een potje ‘Begrijpend Lezergamen’ te organiseren voor de leerlingen: de boeken van Ad vormden in de gymzaal van de Harderwijkse school het decor van het spelletje. Wie werd geraakt door een laser, moest een passage uit het dichtstbijzijnde boek lezen. De juf kwam daarna langs voor een overhoring en stelde een vraag. Wie het antwoord goed had, mocht weer verder spelen.