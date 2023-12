Joden vieren Chanoeka: 'Laten we de oorlog hier niet naartoe halen'

Joden, enkele christenen en een imam vieren zondagavond samen het joodse lichtfeest Chanoeka in Eindhoven. Juist met de oorlog in Gaza en groeiend antisemitisme, staan ze gebroederlijk naast elkaar in de lichtstad. "Mijn hart maakt hier een sprongetje van", zegt Jacques Offenbach, woordvoerder van de joodse gemeenschap.

"Het is fantastisch. Dit is verbroedering", vervolgt Jacques. "Laten we de oorlog hier niet naartoe halen. Joden hier zijn geen Israëliërs", vertelt hij. "Het is mooi om het feest hier samen te kunnen vieren."

'Drukker dan ooit'

Normaal komen er 100 tot 150 mensen op het lichtjesfeest op het Stadhuisplein af. Dit jaar moesten mensen zich om veiligheidsredenen vooraf aanmelden. Dat hebben 270 mensen met verschillende geloofsovertuigingen gedaan. "Het is drukker dan ooit", vertelt Offenbach.

Naast Joodse mensen zijn er ook veel christenen bij de viering. Opperrabbijn Binyomin Jacobs vindt dat bemoedigend. "Er zijn heel veel mensen vanuit de niet-Joodse samenleving. Dat vind ik geweldig. Het ondersteunt en het geeft kracht."

Imam aanwezig

Volgens de rabbijn laten de aanwezigen daarmee zien dat ze de Joodse gemeenschap niet in de steek laten. Voor Jaap en Jacobien, twee christenen die bij de viering zijn, is dat niet meer dan logisch. "Wij willen duidelijk laten weten dat we met ze meeleven en dat we betrokken met ze zijn."

Zelfs imam Mehmet Nurullah Canatan van de Mevlana Moskee Eindhoven was aanwezig op het joodse feest. Ook waren er speeches van rabbijn Jacobs en de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem. "Laat het ontsteken van het licht ook het begin op de terugkeer van hoop zijn. Hoop, vrede, verbinding, verzoening", zegt Dijsselbloem, waarna hij een van de kaarsen van de kandelaar aansteekt.

Lichtjesfeest

Chanoeka, ook wel het lichtjesfeest genoemd, is een achtdaags joods feest. Het feest staat symbool voor hoop en vrede en is de joodse tegenhanger van het christelijke kerstfeest. "Door hier te zijn laat je zien dat je niet bang bent om voor vrede op te staan", zegt een van de aanwezigen.

Het is zondag de vierde dag van het feest. Elke dag wordt een kaarsje aangestoken. Dat gebeurt om het 'oliewonder' in de Tweede Tempel van Jeruzalem in 164 voor Christus te herdenken. Na het aansteken van het licht op het Stadhuisplein werd op het gemeentehuis koffie, thee en limonade gedronken. Traditiegetrouw waren er oliebollen en muziek.