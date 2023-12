Dankzij Henri houden we droge voeten: 'Brabant kan lekker rustig slapen'

Een dijkleger van vijfhonderd mensen, onder wie vrijwilligers, zorgt ervoor dat Brabant bij hoog water droge voeten houdt. Henri van der Meijden is één van die dijkwachten die in weer en wind met zijn collega's de in totaal duizend kilometer aan dijken van waterschap Rivierenland inspecteert. Dit weekend werd er geoefend met het bewaken van de dijken. Dat is belangrijk, want bij echt hoog water wil je dat de waterkeringen het water ook echt tegenhouden.