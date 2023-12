Lage snelheid en ballonnen in auto: politie komt in actie

Een wagen die op de snelweg A50 vanuit Uden richting Eindhoven reed, trok zondagavond laat de aandacht van de politie. De wagen reed slingerend en met een lage snelheid. Ook zagen passerende agenten dat er ballonnen aan boord waren.

Ze dachten direct met gebruikers van lachgas van doen te hebben. Bij Sint-Oedenrode werd de auto aan de kant gezet voor controle.

Al snel bleek dat de bestuurder niet onder invloed was, maar dat hij wel veel last had van de wind. En de drie ballonnen op de achterbank? Die hadden alles te maken met zoonlief, want die was jarig. 'Proficiat!', laat de Schijndelse wijkagent Ger Roumen op X weten.