Met 40 mokerslagen kwamen inbrekers juwelierszaak binnen: 'Zee van glas'

Juwelier 't Oude Schooltje aan de Nieuwe Es in Sleeuwijk is zondagnacht voor de derde keer in een paar jaar tijd het slachtoffer geworden van een inbraak. De eigenaar van de winkel, Sandra Hofman, laat aan Omroep Brabant weten dat er voor zo'n 15.000 euro aan titanium en zilveren sieraden is buitgemaakt. De inbrekers hebben met veertig mokerslagen de ramen uit de deuren van de zaak geslagen om vervolgens door het kozijn naar binnen te gaan.

Rond drie uur zondagnacht werden Sandra en haar man Berend gewaarschuwd. Bij de alarmcentrale waren meerdere meldingen binnengekomen. "Dan weet je dat het goed mis is. Dus wij eropaf", vertelt ze maandag. Toen ze aankwamen bij de zaak waren de daders er echter al vandoor. Op camerabeelden is volgens Hofman te zien hoe de vier daders te werk zijn gegaan. "Aan de linkerkant van de zaak hebben ze alle vitrines ingeslagen. Vervolgens zijn ze gaan graaien." Veertig mokerslagen hebben ze nodig gehad om binnen te komen.

"Het was een zee van glas."

Meerdere bewoners van de appartementen naast de juwelierszaak werden wakker van de herrie en hebben 112 gebeld. Berend: "Je bent hartstikke boos. Als een aantal dagen belangrijk zijn voor een juwelier dan zijn het deze weken voor de Kerst. En als je dan zoiets aantreft, dan wordt je daar op zijn zachtst gezegd niet vrolijk van." "Het was een zee van glas", vertelt hij. Er lag een grote deur uit en alle vitrines zijn ingeslagen. De derde inbraak voor de juwelierszaak. Twee keer een ramkraak en nu met een mokerhamer. "We zitten natuurlijk in een risicogroep, maar toch is het vervelend. Maar we zijn te strijdvaardig om het op te geven." Omdat de winkel al snel vol stond met rook door het rookgordijn dat de juwelier heeft laten installeren, moesten de daders op een gegeven moment wel naar buiten. "Maar ze hebben toch veel weten mee te nemen", verzucht Sandra. Voor hoeveel geld precies weet ze nog niet, maar ze maakt een ruwe schatting van zo'n 15.000 euro.

"We gaan gewoon door. Schouders eronder en gaan."