Onrust onder kunstenaars, want de gemeente wil vers bloed in haar ateliers

Kunstenaars die hun atelier via de gemeente Den Bosch huren, hebben in de toekomst niet meer de zekerheid dat ze daar mogen blijven. Dinsdag praat de gemeenteraad over het nieuwe plan om de atelierruimte eerlijker te verdelen, zodat ook jonge kunstenaars een werkplek kunnen krijgen. De 66-jarige kunstenaar Henriette Heidstra vreest voor haar werkplek.

Het atelier van kunstschilder Henriette Heidstra in Den Bosch ziet eruit zoals je verwacht bij een kunstenaar: rommelig, heel veel schilderijen, kwasten zwerven rond, en verfspatters op het zeil. Een palet met klodders verf ligt op de hand van Henriette. Ze is bezig met een kleurig landschap op een groot doek. Maar de vrolijke kleuren op het schilderij weerspiegelen niet hoe ze zich voelt. “De gemeente wil om de vijf jaar bekijken of ik nog wel kan blijven zitten in mijn atelier. Na vijf jaar mag je misschien nog vijf jaar blijven zitten als je het goed doet, maar daarna moet je weg. Dat doen ze om de doorstroom te bevorderen, maar feitelijk komt het gewoon neer op uitzetting. Uiteindelijk staan we op straat. Ik heb al 40 jaar een praktijk als beeldend kunstenaar. Ik zit al twintig jaar met mijn atelier midden in de Bossche binnenstad. Waar moet ik naartoe?”

“Je kunt kunst niet echt beoordelen"

Heidstra is emotioneel als ze over de gemeentelijke plannen praat. Op haar 66e verheugt ze zich op haar AOW, waardoor ze nog wat meer financiële ruimte heeft om ongestoord te schilderen. Nu moet ze nog deels in de verzorging werken en geeft ze Italiaanse les. Ook al verkoopt ze regelmatig werk, alleen van de kunst kan ze niet leven. Ze maakt zich ook druk over de beoordelingscriteria waarop straks besloten wordt of een kunstenaar mag blijven of niet. Na vijf jaar huur wordt de kunstenaar beoordeeld. Als dat goed gaat, mag je nog vijf jaar huren, maar daarna is het afgelopen. Met tranen in haar ogen vertelt ze hoe heftig de plannen voor haar zijn: “Je kunt kunst niet echt beoordelen. Dat is heel subjectief en erg moeilijk. Het voelt als censuur."

“Als ik weg moet, dan moet ik misschien wel een ander beroep kiezen"

Een van de buren van Henriette is de 31-jarige illustrator Adrien Stanziani. Hij is jong maar ziet de nieuwe ideeën voor de ateliers ook niet zitten. “Het is ongelofelijk dat we als beroepsgroep nog steeds niet serieus genomen worden en ons steeds maar moeten bewijzen” Stanziani ziet het verschil tussen jong en oud niet meteen: "Jong en oud moet je niet willen vergelijken met elkaar. Ik begrijp dat ze de net afgestudeerden ook een kans willen geven, maar die hebben ook helemaal geen zekerheid met deze plannen.” Hij moet er niet aan denken dat hij zijn atelier weer zou moeten verlaten. “Het is mijn tweede thuis. Ik werk hier, het is mijn hoofdkantoor, mijn archief, mijn opslag. Als ik weg moet, dan moet ik misschien wel een ander beroep kiezen. Dat zou ik heel ernstig vinden.” Ook Henriette Heidstra ziet haar toekomst somber in als de plannen doorgaan. "Ik vrees voor mijn atelierruimte. Ik vrees dan ook voor mijn woonruimte in deze stad. Ik vrees dat ik moet gaan emigreren. Het zit heel hoog." Maandagmiddag hebben de Bossche kunstenaars een petitie aangeboden tegen de nieuwe plannen aan burgemeester Mikkers en wethouder Van der Geld die door ruim 1100 mensen is ondertekend. Dinsdagavond debatteert de gemeenteraad in Den Bosch over de plannen en neemt ze een beslissing.

Foto: Noël van Hooft