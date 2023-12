Dit beestje zat vast in een ondergrondse container en is net op tijd gered

Een bijzondere reddingsactie in Oss: een nog levende hamster die vastzat onder een ondergrondse container aan de Saturnusstraat, is door een vuilnisman naar boven gehaald. "Hij had moeite om zich warm te houden."

De vuilnisman heeft het diertje weten te redden en de dierenambulance ingeschakeld. De hamster is overgebracht naar Opvangcentrum de Maashorst. Naar omstandigheden gaat het nu goed met het diertje. Hij is volgens de hulpdienst 'tam en nieuwsgierig'.

De hamster moet al even onder de container gezeten hebben, vermoedt de dierenambulance. Hij had daar duidelijk flink zijn best gedaan om de winter door te komen. "In de kleine hoekjes ruimte die hij daar had, had hij al nestjes gemaakt om warm te blijven", vertelt de dierenambulance. Op een foto is te zien dat het diertje al het vuil dat in de ruimte lag, in de hoeken heeft gelegd.

Het is alleen nog de vraag hoe de hamster onder de container terecht is gekomen. "Wij hopen dat het een weggelopen hamstertje is. Dan kan de eigenaar zich melden bij de opvang. Maar hij zou ook zomaar gedumpt kunnen zijn."

De redder in nood is volgens de dierenambulance in ieder geval een held. "We hebben geweldige vuilnismannen hier in Oss. Dit is het tweede dier dat dit jaar zijn leven te danken heeft aan deze helden."

In januari vonden medewerkers van de vuilnisophaaldienst in Oss ook al een diertje. Er zat een kat vast tussen de vuilniszakken in hun vuilniswagen. Het diertje was waarschijnlijk uit een van de containers mee de vuilniswagen in gekieperd. Dankzij snel handelen van de vuilnismannen kon het beestje worden gered.

