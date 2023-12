1800 banen weg bij FrieslandCampina, medewerkers Veghel nog in onzekerheid

FrieslandCampina schrapt de komende twee jaar 1800 banen, waarvan ruim de helft in Nederland. Dat doet het bedrijf om de kosten te verlagen. In Veghel zit volgens het bedrijf een van de grootste melkverwerkingsfabrieken ter wereld. Daar werken zo'n vijfhonderd mensen.

Of er bij de fabriek in Veghel ook banen verdwijnen, is niet bekend gemaakt. Maar volgens het bedrijf gaan werkplaatsen verloren bij bijna alle onderdelen van de organisatie. In maart breidde het bedrijf de productie op de locatie in Veghel nog uit. De capaciteit werd toen verhoogd van twintig naar tachtig ton van het ingrediënt lactoferrine per jaar.

In 2024 schrapt FrieslandCampina ongeveer 1200 banen. Het jaar daarna volgen de andere 600. "Vandaag is een zware dag voor FrieslandCampina", zegt CEO Jan Derck van Karnebeek. Hij noemt dit 'moeilijke, maar noodzakelijke stappen' om de kosten structureel te kunnen verlagen. In heel Nederland werken zo'n negenduizend mensen bij het bedrijf.

"We beseffen dat de mededeling over het verlies van arbeidsplaatsen een grote impact heeft op de betrokken mensen. We zullen dan ook ons uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden in deze moeilijke tijd", meldt de topman.

Sterke positie in Veghel

Sommige medewerkers van de fabriek in Veghel maken zich zorgen. Zo zegt een man, die er al 44 jaar werkt, dat de impact van het besluit groot is. "Geen leuk nieuws zo vlak voor de feestdagen", zegt hij. "Vandaag krijgen de mensen die eruit moeten al een 'slecht nieuws' gesprek", weet hij.

Medewerker Lesley maakt zich juist geen zorgen. Hij denkt dat de vestiging er goed voorstaat. "Dit is een van de grootste vestigingen van het bedrijf, dus hier moet FrieslandCampina het van hebben. We hebben hier in Veghel een sterke positie", zegt de man. "Er is geen onrust op de werkvloer, mensen praten er nog nauwelijks over."

'Beroerd kerstcadeau'

Volgens vakbond CNV is het nieuws van de reorganisatie hard aangekomen. "We wisten dat dit eraan zat te komen, maar zo veel baanverlies is wel een heel beroerd kerstcadeau", zegt Henk Jongsma van CNV. "Iedereen vraagt zich af welke locaties en functies geraakt gaan worden. Het lijkt vooral om de ondersteunende diensten te gaan. Het wordt spannend in hoeverre ook de producties worden getroffen."

400 tot 500 miljoen euro besparen

FrieslandCampina kondigde begin oktober de flinke reorganisatie al aan, waarmee jaarlijks vierhonderd tot vijfhonderd miljoen euro moet worden bespaard. Het was toen nog niet bekend hoeveel banen zouden verdwijnen. "Deze kostenbesparingen moeten ertoe bijdragen dat FrieslandCampina goed kan concurreren en winnen in de markt, in het belang van onze medewerkers en leden-melkveehouders."

Het nieuws volgt op een tegenvallend halfjaar, waarin de winst hard was gedaald. Reden was dat de marktprijzen voor zuivel veel lager waren dan de prijzen die FrieslandCampina aan veehouders betaalde voor melk.

