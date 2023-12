Schietpartij in appartement: man (23) kwam niet door misdrijf om het leven

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Volgende 1/2 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

De 23-jarige man die zaterdagavond om het leven kwam nadat er werd geschoten in een appartement in Oss, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdag na onderzoek. De 31-jarige vrouw die sinds de dood vastzat, is weer vrijgelaten.

In een appartement aan de Hertewissel werd zaterdagavond rond tien uur geschoten. De politie vond daar het lichaam van de 23-jarige man uit Oss. Kort daarna werden twee vrouwen (31 en 36) opgepakt, omdat ze mogelijk iets met zijn dood te maken hadden. De 36-jarige vrouw werd een dag later vrijgelaten. Ook de 31-jarige vrouw is inmiddels geen verdachte meer. Volgens de politie was er niemand anders bij de schietpartij betrokken. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.