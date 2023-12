Man (23) doodgeschoten: 'Hij gaf me geld zodat ik boodschappen kon doen'

Op de Hertewissel in Oss is de schrik groot na de dodelijke schietpartij van zaterdagavond. Daarbij kwam een 23-jarige man om het leven. De politie heeft twee vrouwen opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid . Buurtbewoners werden wakker van geschreeuw en de massaal uitgerukte hulpdiensten. "Aan de andere kant: het is Oss en hier wordt geschoten en gestoken. Het is bijna normaal hier", zegt een buurtbewoner een beetje cynisch.

Het slachtoffer werd zaterdag aan het eind van de avond door agenten dood gevonden in het appartement in de wijk Ruwaard. Bij de politie was gemeld dat er geschoten werd in de woning aan de Hertewissel. De vrouwen werden kort na de vondst van de overleden man aangehouden. Ze zitten nog vast en worden verhoord, laat de politie weten.

Overstuur

Op de begane grond van het appartementengebouw woont Stephanie, ze werd wakker van alle hulpdiensten. "Een vrouw was helemaal overstuur door de dood van de man. Dat zal, denk ik, wel familie zijn geweest", vertelt ze de ochtend na de fatale schietpartij.

De politie is inmiddels gestart met een buurtonderzoek en belt aan bij alle bewoners van het complex en de rijtjeshuizen er tegenover. Op straat zoeken buurtbewoners elkaar op en praten ze over de schietpartij. De deur van de woning waarin het slachtoffer werd gevonden, is verzegeld en er zit een noodslot op. Voor het appartement ligt een hoop rommel.

'Lieve jongen'

Een vriendin van de familie vertelt dat het appartement van de vriendin van het 23-jarige slachtoffer is. "Hij woonde nog bij zijn ouders volgens mij en sliep hier wel eens. Ik vermoed dat een van de vrouwen die is opgepakt, zijn vriendin is die hier woonde, want zij is 31."

Volgens de vrouw had het slachtoffer net een nieuwe baan als dakdekker. "Het was een heel lieve jongen. Toen ik het financieel moeilijk had heeft hij mij eens honderd euro voor boodschappen gegeven. Ik snap niet waarom iemand die jongen aan zou vallen."

Warm welkom

De 21-jarige Nando woont een paar deuren verderop. "Dit is schrikken natuurlijk. Ik woon hier pas een week, een warm welkom", zegt hij sarcastisch. "Het gebeurt wel vaker in Oss, dit wordt bijna normaal hier." De laminaatvloer heeft hij nog niet eens kunnen leggen. "Ik had me nog niet eens voorgesteld aan de buren."

Een andere bijna directe buurman heeft niks gehoord en is overal doorheen geslapen. "Ik ken de bewoners niet. Ik zit met zoveel vragen: hoe en waarom? Normaal is het hier heel rustig."

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. "Alle scenario's staan nog open", zo geeft de politie zondagochtend aan.

