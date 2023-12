Bommelding op scholen in Oss is niet door een leerling gedaan

De bommelding van twee weken terug bij Het Hooghuis in Oss was niet afkomstig van een leerling. Dat laat de politie weten na onderzoek.

De melding is via een communicatieplatform door een onbekende verstuurd uit naam van een leerling. Dat laat het bestuur van Het Hooghuis weten in een mail aan de medewerkers. Ook de ouders worden op korte termijn nog op de hoogte gesteld.

Valse melding

Op 27 november werden alle zeven locaties van Het Hooghuis in Oss en Heesch ontruimd nadat er een bommelding was gedaan. Het bleek al snel te gaan om een valse melding, maar was onduidelijk wie er achter zat. Dat was dus niet een van de leerlingen, zo is nu vastgesteld door de politie.

Volgens Donders kan uit het incident een goede les worden getrokken: “De melding laat maar weer eens zien hoe kwetsbaar je kunt zijn op internet en hoe belangrijk het is om hier veilig mee om te gaan. Hier hebben we blijvend aandacht voor in onze scholen rondom het thema burgerschap en in onze lessen mediawijsheid.”

