Schulden van jongeren afgekocht voor een maatschappelijke tegenprestatie

De gemeente Helmond is van plan om schulden van jongeren af te gaan kopen. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend tijdens de presentatie van een nieuw jongerenbeleid. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Helmond 3,5 miljoen euro gegeven om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit.

De gemeente haalt een onderzoek van RTL Nieuws aan, waarin staat dat de wijk Helmond-West het grootste risico heeft dat jongeren afglijden in de drugscriminaliteit. Het gaat dan om 1 op de 8 jongeren. Ook zag de gemeente dat Helmond op plek 8 van de meest ondermijningsgevoelige gemeenten staat. Het aantal risicojongeren is hierin een belangrijker factor.

De gemeente wil zich nu focussen op jongeren in drie Helmondse wijken, Helmond-West, Helmond-Oost en de binnenstad. En vooral op jongeren die dreigen in de criminaliteit te belanden of die daar al met één been instaan. De aanpak van schulden is een belangrijke pijler. Want schulden en jeugdcriminaliteit hebben verband met elkaar. “Je ziet dat daar de verleiding heel groot is”, zegt burgemeester Elly Blanksma van Helmond.

De gemeente is daarom van plan om schulden af te kopen van jongeren die in de problemen zitten, door ze een saneringskrediet te geven. De jongere moet het bedrag niet in geld terugbetalen, maar met een maatschappelijke tegenprestatie. “Zo hopen we ze ook op school te houden. Zodat ze niet hoeven te gaan werken om het af te betalen. Er ontstaat rust en ruimte om te werken aan een nieuw perspectief”, vertelt Blanksma. De jongere wordt daar twee jaar in begeleid.

En de gemeente doet meer voor de jeugd. Zo wil Helmond extra jeugdcoaches in gaan zetten om beter zichtbaar te zijn voor jongeren. Ook wil de gemeente sneller hulp gaan bieden bij schoolverzuim. “Schoolverzuim is vaak een signaal van achterliggende problemen” zegt wethouder Cathalijne Dortmans.