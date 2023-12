Raad akkoord met plan om atelierruimte voor kunstenaars anders te verdelen

De gemeenteraad van Den Bosch heeft dinsdagavond ingestemd met het nieuwe plan waarbij kunstenaars na vijf jaar ‘toestemming’ moeten vragen om in hun atelier te blijven. Het doel is de atelierruimte eerlijker te verdelen, zodat ook jonge kunstenaars een werkplek kunnen krijgen. Verantwoordelijk wethouder Mike van der Geld wordt wel verweten te weinig met de betrokkenen te hebben gesproken en werd gevraagd dit alsnog te doen.

Veel kunstenaars zijn onzeker over hun toekomst en boden maandag een petitie aan die door ruim 1100 mensen is ondertekend. Ze maken zich ook druk over de criteria waarop straks besloten wordt of een kunstenaar mag blijven of niet. Na vijf jaar huur wordt de kunstenaar beoordeeld. Als dat goed gaat, mag je nog vijf jaar huren, maar daarna is het afgelopen.

Een overgroot deel van de partijen stond echter achter het voorstel: alleen de PVV, de Bossche Groenen, Partij van de Dieren en de SP stemden tegen.

Aanpak nodig voor doorstroming

Volgens de wethouder is de nieuwe aanpak hard nodig om doorstroming mogelijk te maken voor kunstenaars, makers en doeners. Voor de huidige huurders verandert er op de korte termijn nog niet veel. Ze kunnen gebruik blijven maken van hun bestaande werkplek. Vanaf 2025 komt er een overgangsregeling van maximaal vijf jaar voor huurders in panden die in beheer zijn van de Atelierbeheerstichting.

Op die manier moet iedereen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Hoe die er voor individuele huurders precies uit komt te zien, kan van geval tot geval verschillen.

