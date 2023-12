Ouderen schrikken zich rot na overval: 'We dachten hier veilig te zitten'

De bewoners van een seniorenflat in Oosterhout waar woensdagochtend vroeg een vrouw (63) door twee inbrekers werd overvallen in haar slaap, zijn zich rot geschrokken. "We dachten hier veilig te zitten en dan hoor je dit. De wereld zit verkeerd in elkaar", verzucht mevrouw Kuppens (88) met tranen in haar ogen.

Vijftien jaar woont ze in het complex aan de Kegelstraat en er is volgens haar nog nooit iets gebeurd. Een aantal bewoners zoekt elkaar woensdagochtend op, op de galerij. Een mevrouw, nog in haar badjas, roept: "Zitten we hier toch niet veilig." Dat gevoel van onveiligheid is wat ook bij de anderen overheerst. "In de achttien jaar dat ik hier woon, is er nooit iets gebeurd", vertelt ook mevrouw Vermeulen (71), de directe buurvrouw van het slachtoffer. Tegen zessen schrok ze wakker van een hoop gestommel en gebonk. Het klonk behoorlijk hard, drie of vier keer, maar toen werd het stil en heb ik niets meer gehoord." Ze dacht dat haar bovenbuurvrouw misschien met de rollator ergens tegenaan was gereden. Maar toen ze niks meer hoorde, heeft ze zich weer omgedraaid en is ze opnieuw in slaap gevallen. Achteraf bleek het gestommel en gebonk niet uit het appartement van haar bovenbuurvrouw te komen, maar uit dat van haar buurvrouw, het slachtoffer.

"Dat haar dit is overkomen. Dat kom je zomaar niet te boven."