Ivar zoekt kopers voor zijn 4500 kilo aan 'minder perfecte' pompoenen

4500 kilo aan rood-oranje pompoenen liggen in Etten-Leur in grote te kratten te wachten op een koper. Biologisch tuinder Ivar van Dorst wil ze graag verkopen, maar omdat ze niet de perfecte vorm hebben, lukt dat niet. "Deze is te groot, deze te klein en deze heeft een niet perfecte ronde vorm. Ze smaken allemaal hetzelfde, maar de klanten willen alleen maar perfect gevormde pompoenen kopen", vertelt Ivar.

"De eisen van de consument worden steeds strenger, die eigenlijk alleen nog maar een standaard maat wil. Precies groot genoeg voor in de soeppan voor één gezin. Dus geen halve of twee pannen. Dus de te grote of te kleine pompoenen blijven liggen in het winkelschap. En daarom willen de winkeliers ze ook niet meer van mij kopen." Oorspronkelijk was de berg met 'minder perfecte pompoenen' zelfs bijna 8000 kilo. Dit is ongeveer een derde van de totale oogst. Maar daarvan is inmiddels 3500 kilo verkocht aan de Bredase organisatie No Waste Army, die strijdt tegen voedselverspilling. Die pompoenen gaan naar groenteverwerker HAK. "Net als bij mensen, heb je pompoenen in allerlei maatjes. Maar de consument wil graag alleen de ideale maat pompoen", vertelt Ivar.

"Mensen gaan toch voor het perfecte plaatje."

No Waste Army wil dat de 'kneusjes' onder de groenten goed terechtkomen. "Mensen gaan toch voor het perfecte plaatje. Daarom zie je ook alleen maar rechte komkommers in de supermarkt liggen en moet een banaan krom zijn. Maar wij maken graag van deze groenten ook iets lekkers. Want weggooien is zonde", vindt Mirte Goossen van No Waste Army.

"Zelf naar de markt brengen kost mij aan transportkosten meer dan wat ze opbrengen."