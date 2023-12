Komst flat is slecht nieuws voor 180 jaar oude molen: 'Grote verliezer'

Het ziet er beroerd uit voor molen ’t Nupke in Geldrop. De vier molenaars vechten al jaren tegen een vergunning die de gemeente verleende voor de bouw van een appartementencomplex in de buurt. Volgens de molenaars neemt het complex teveel wind weg. Maar de Raad van State heeft woensdag de vier molenaars buitenspel gezet. De bouw van het complex mag gewoon doorgaan.

“Heel teleurstellend”, zegt molenaar Frans Tullemans, die ’t Nupke bestiert. De molen is 180 jaar oud en moet goed kunnen draaien om heel te blijven. Door de komst van het 15 meter hoge appartementencomplex in de buurt gaat de wind rond de molen flink veranderen, denkt Tullemans. “Het ziet er nu beroerd uit voor de molenaars, maar de molen is de grote verliezer.”

Toch wil Tullemans er niet meteen uitstappen. “We zullen proberen met man en macht om deze molen overeind te houden. Maar het zal weer een stuk moeilijker worden. Ik heb geen idee wat de bouwers van de flat gaan doen, maar ze zullen er wel snel mee willen beginnen.” De molen elektrisch te laten draaien is een optie, maar dat is voor veel molenaars moeilijk te slikken.

De Geldropse molen is niet de enige die last heeft van een veranderende omgeving en dus 'slechte wind'. De omgeving van veel molens staat onder druk. Door nieuwbouwprojecten of oprukkend groen hebben 49 van de 126 molens in onze provincie een slechte omgeving, staat in een rapport van de Molenstichting Noord-Brabant. De wind rondom de molen is soms te weinig of dan weer juist teveel en vaak ook nog eens te vlagerig.

