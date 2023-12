Man uit Etten-Leur vervolgd voor online misbruik dertig meisjes

Een 24-jarige man uit Etten-Leur wordt vervolgd voor onlinemisbruik van dertig slachtoffers. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend in de rechtbank in Breda.

Eerder vertelde de officier van justitie dat Gianni De W. ervan wordt verdacht in totaal 171 slachtoffers, vaak minderjarige meisjes, te hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's, om ze vervolgens daarmee af te persen.

"We hebben ons gefocust op meisjes die aangifte of melding hebben gedaan", aldus de officier van justitie. Er zijn nog meer meisjes geïdentificeerd en opgespoord, maar zij wilden geen aangifte doen. In het dossier staan, naast de 30 meisjes, wel nog 64 andere slachtoffers.

Computermappen

In januari werd bekend dat de politie in De W.'s computer 150 mappen met verschillende meisjesnamen had gevonden. In sommige daarvan stonden soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer.

De verdachte kwam via sociale media met zijn slachtoffers in contact. Onder nepnamen als Bryan.snapx en Bryansnelgeld zou hij de meisjes geld aangeboden hebben voor het sturen van een naaktfoto. Daarna zou hij hebben gedreigd deze online te zetten als ze niet nóg meer beelden zouden sturen. Deze praktijk staat bekend als sextortion.

Kinderporno

Op zijn computer werd daarnaast een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. Eerder sprak de officier van justitie van het grootste onderzoek naar onlinemisbruik van minderjarigen ooit in Nederland.

De zaak wordt in maart volgend jaar inhoudelijk behandeld.

