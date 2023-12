WhatsApp-fraudeur appt per ongeluk politie, agent stuurt een selfie terug

"Hoi mam, mijn telefoon is kapot. Kan je mij een bericht sturen op WhatsApp?", ontving Inge van Luijt afgelopen week op haar werktelefoon. En daarmee wist ze genoeg: dit bericht was van iemand die haar probeerde op te lichten. De fraudeur probeerde het alleen bij het verkeerde slachtoffer.

Inge werkt voor de politie, dus de fraudeur had z'n slachtoffer wel heel ongelukkig uitgekozen. En dus besloot Inge op een bijzondere manier te reageren. Samen met haar collega's maakte ze een gezellige foto en stuurde die naar de fraudeur.

Inge grijpt het moment aan om mensen te waarschuwen voor oplichting via WhatsApp. Op haar Instagramaccount heeft ze daarom een foto van de berichtjes gedeeld en schrijft ze: "Trap hier nooit in! #Ikbenjemoederniet". Haar volgers vinden de reactie hilarisch.

WhatsApp-fraude is een veelvoorkomende truc waarmee fraudeurs mensen proberen op te lichten. Ze doen zich voor als een bekende van het slachtoffer, sturen een bericht waarin staat dat diegene in nood is en vragen het slachtoffer vervolgens op een link te klikken. Via die link stelen ze daarna geld van het slachtoffer.