Deze gebedsgenezer is al 65 jaar dood, maar trekt nog honderden Brabanders

Op de uitnodiging die door onze brievenbus valt staat een foto van een man met een enorme bobbel in zijn nek. ‘Er bestaat geen ongeneeslijk’ staat er onder, en we zijn welkom om een lezing rond deze persoon bij te wonen. Het maakt ons nieuwsgierig: wie is deze Duitser, Bruno Gröning, wat gebeurt er op zo’n lezing, wat voor mensen komen er en hebben we soms met een sekte te maken? Onder de aanhangers blijkt ook een uit Tilburg afkomstige arts te zijn: "Ik gun het mijn patiënten."

‘Wil jij het licht uitdoen?’ Op een regenachtige woensdagavond worden we hartelijk ontvangen in een klein zaaltje in Veghel. Er staan vier rijen met stoelen. Een beamer projecteert een grote foto van Bruno Gröning, daarvoor staat een tafel met een andere foto van Bruno en een vaasje bloemen. De meeste aanwezigen zijn zestigplussers. We worden welkom geheten en beginnen met het luisteren van muziek. "Wil jij het licht uitdoen?", wordt er gevraagd aan een vaste bezoeker.

De informatie die we online vonden, komt vooral uit buitenlandse media. De vriendenkring wordt hier een gevaarlijke sekte genoemd, er wordt voor gewaarschuwd. We besluiten daarom zelf een kijkje te nemen. Onder een schuilnaam bezoeken we twee bijeenkomsten.

De in 1959 overleden Gröning zou mensen kunnen genezen met een speciale kracht afkomstig uit de bobbel in zijn nek, en volgens zijn aanhangers is deze kracht er nog steeds. Ook in Brabant komen deze mensen, ‘vriendenkringen’ noemen ze zichzelf, regelmatig samen in Helmond, Roosendaal, Tilburg, Veghel, Bergen op Zoom, Boxmeer en Eindhoven.

Een vrouw vertelt over haar hondje die een tumor op z'n poot had en geopereerd moest worden. Dat voelde niet goed voor haar, ze besloot de dierenarts af te bellen en een fotootje van Bruno op de poot van de hond te plakken. Dat hielp. "Nu weet ik dat het echt werkt", vertelt ze. Na afloop worden de fotootjes aan iedereen uitgedeeld.

Salarisverhoging Ook in Helmond is de ontvangst hartelijk met muziek, gezang en gedichten. Ook voor materiële wensen kun je bij Bruno terecht, zo blijkt. Een man zegt dankzij Gröning een salarisverhoging geregeld te hebben.

Een jonge vrouw vertelt na de filmpjes dat ze tijdens het kijken van een bijna vijf uur durende film over Gröning opeens moest overgeven. Om eventuele twijfel weg te nemen, voegt een andere man zich bij het gesprek. Hij kan dit bevestigen want hij was er zelf bij. Het blijkt de leider van een andere vriendenkring, in Helmond. We besluiten dat dit ons volgende bezoekje wordt.

Dat luisteren doen ze met gesloten ogen en de handen naar boven gedraaid op schoot. "Soms vergeet je dat, maar ik zal jullie er wel aan herinneren", stelt de leider ons nieuwelingen gerust. Het doel van deze houding is om de kracht via Bruno Gröning, ‘heilstrom’ genaamd, goed te kunnen voelen. ‘Einstellen’ heet dat, het zijn termen die deze avond nog vaak zullen vallen.

Opvallend tijdens deze tweede bijeenkomst met vooral 'vrienden' die elkaar al langer kennen, is dat er veel mensen zijn met lichamelijke klachten. Een vrouw had een mislukte voetoperatie, een ander droeg haar arm in een mitella. Meerdere mensen konden niet zelfstandig voor de groep staan en hadden een stoel nodig om zich aan vast te houden.

Sekte of vriendenclub?

Is dit nou een sekte? In Veghel was de leider er duidelijk over: nee. Een financiële bijdrage is vrijwillig, al voelen we toch enige druk wat in het potje te stoppen. Ook bij de boekenstand wordt op een ‘vrijwillige’ donatie gerekend.

En al die foto’s van Gröning? Absoluut geen persoonsverering: het is een manier om zijn energie goed te kunnen ontvangen. Je kunt geen lid worden van de vriendenkring, zo horen we in Veghel. Maar na ons bezoek aan Helmond volgen meerdere verzoeken ons adres te delen ‘om op de lijst te zetten’.

In Nederland bestaat sinds 2020 geen sektemeldpunt meer om hier iets over te zeggen, maar buitenlandse instanties zijn er duidelijk over. ‘Een sekte die tot de dood kan leiden’, schreef Der Spiegel in augustus over de vriendenkringen, waar doktersbezoek ontraden zou worden. In België werd een vrouw onwel tijdens een bijeenkomst en werd besloten geen dokter te bellen. ‘Als het anders was verlopen, stond ik nu misschien voor de rechter wegens het niet verlenen van hulp aan mensen in nood’, zei een vrouw die erbij was tegen de Belgische krant De Morgen.

Het ontraden van artsbezoek hebben we niet gehoord op de bijeenkomsten in Veghel en Helmond.