Frits Spits: 'Op de écht belangrijke dingen hebben we nul invloed'

"Dansen op de golven." Zo heet het nieuwe boek van radiomaker Frits Spits, naar het gelijknamige liedje van Van Dik Hout. "Over de echt belangrijke dingen in het leven heb je niks te vertellen, het enige wat je kunt is dansen op de golven." Dat merkte hij begin dit jaar toen hij een hartinfarct kreeg. Of vijf jaar geleden, toen zijn vrouw Greetje overleed na een huwelijk van 46 jaar. Maar ook toen hij onlangs een nieuwe liefde ontmoette. Frits Spits vertelt erover woensdag over in het tv-programma KRAAK. Vraagt Door bij Omroep Brabant

In oktober was het precies 50 jaar geleden dat Frits Spits, geboren als Frits Ritmeester in Eindhoven, zijn debuut maakte op de Nederlandse radio, met de naam die hij als twaalfjarig jongetje al had bedacht. Hij maakte legendarische programma's als 'De Avondspits' waar in de jaren 1978- 1995 miljoenen mensen naar luisterden, en daarna 'Tijd voor Twee'. Enkele jaren geleden werd hij uitgeroepen tot 'de radiomaker van de eeuw'.

En daar hoort dus ook zijn nieuwe vriendin bij. "Ik had het nooit verwacht, ik was er ook niet op uit, maar ik hou heel veel van haar," zegt hij met een glimlach. "Ook dat is een golf waar ik op dans."

Sinds zijn hartinfarct is hij zich meer bewust van de eindigheid van het leven. "Niet dat ik dat wil, maar je kunt er niet onderuit. Ik ben er echt door veranderd. Ik geef niks meer om materiële dingen. Vroeger kon ik een nieuwe auto mooi vinden, ik geef er nu geen bal meer om. Tijd doorbrengen met mijn geliefden, dat is belangrijk."

In zijn boek vertelt Frits Spits openhartig over zijn leven aan de hand van Nederlandse liedjes. Van Ramses Shaffy tot Meau, want Frits omarmt ook het nieuwe. "Ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen, zodra ik die nieuwsgierigheid kwijtraak moet ik stoppen."

Hij is nu 75, doet het een beetje rustiger aan, maar is nog elke week te horen met zijn zaterdagse programma 'Taalstaat' op NPO Radio 1. Daar stopt hij wekelijks zijn ziel en zaligheid in. Voorzichtig denkt hij ook weleens aan stoppen. In een interview met de Volkskrant sprak hij over 'nog vijf jaar'. Dan is hij 80. Een mooie leeftijd om te stoppen? Er kruipt weer enige twijfel in zijn stem als hij zegt: "Ja, dat weet ik - bijna - zeker."

