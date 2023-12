Fors meer mensen ernstig gewond in het verkeer, Brabant in landelijke top 3

Er zijn in Brabant nog nooit zoveel mensen zwaargewond geraakt bij een ongeluk in het verkeer als vorig jaar. In 2022 raakten 1200 mensen ernstig gewond op de Brabantse wegen. Dat is 25 procent meer dan een jaar eerder en bovendien steeg dat aantal nog nooit zo hard.

Die cijfers heeft het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid (SWOV) woensdag naar buiten gebracht. In het hele land steeg het aantal gewonden het afgelopen jaar flink. Brabant staat op nummer drie van grootste stijgers. Alleen Limburg en Drenthe hadden een nog grotere toename (38 en 33 procent). Het overgrote deel van de mensen die gewond raakten waren fietsers, zo'n 70 procent. En 58 procent van die fietsers waren 60 jaar of ouder. Nog grotere stijging in aantal doden

In april bleek al dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vorig jaar met 49 procent is gestegen. Toen kwamen er 140 mensen om in het verkeer in Brabant, terwijl dat er in 2021 nog 91 waren. Uit onderzoek van de provincie bleek toen dat een flink deel van de dodelijke slachtoffers geen autogordel droeg, te hard reed, onder invloed was of werd afgeleid. De enorme stijging in 2022 kwam vooral omdat het na de coronaperiode weer drukker was op de weg. 'Veiligheid begint bij onszelf'

Brabant streeft al jaren naar nul verkeersslachtoffers. Om dat te bereiken, kijkt de provincie naar veiligere wegen, handhaving en het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruiker. Het laatste blijft daarbij de grootste uitdaging, zei provinciebestuurder Stijn Smeulders eerder. “Veilig de weg op begint bij onszelf. Rijd dus niet te hard, gebruik geen drugs of alcohol voor je de weg op gaat en laat je niet afleiden door je telefoon. En dat geldt óók op de fiets of bromfiets.” Het SWOV maakt zich zorgen om de hoge stijging van de cijfers. "Zonder extra maatregelen lijkt het aantal verkeersdoden zich richting 2040 te stabiliseren en zullen de aantallen ernstig verkeersgewonden waarschijnlijk sterk stijgen. Mogelijk tot een verdubbeling in 2040." Het aantal ernstig verkeersgewonden door de jaren heen in Brabant.

