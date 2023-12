Brabants sprintkanon Geophrey Coenraad naar Jeugd Olympische Winterspelen

Geophrey Coenraad is hét sprintkanon van Nederland. De 16-jarige langebaanschaatser uit Goirle is geselecteerd voor de Jeugd Olympische Winterspelen die op 19 januari van start gaan in Zuid-Korea. "Dit is het hoogst haalbare, geweldig dat ik mijn land mag vertegenwoordigen."

Bij schaatsen denken we niet gelijk aan Brabant, terwijl er goede voorbeelden zijn van succesvolle schaatsers uit onze provincie. Voormalig wereldkampioen Dai Dai N'tab uit Oisterwijk bijvoorbeeld of meervoudig Olympisch kampioen Ireen Wüst uit Goirle. Geophrey Coenraad komt ook uit Goirle en is een van de vier Nederlandse schaatsers die in actie komen tijdens de komende Winter Youth Olympic Games: twee jongens en twee meisjes tussen de 14 en 18 jaar. "Ik zat in de auto toen ik het nieuws hoorde van mijn coach. Natuurlijk wist ik dat er een kans was dat ik geselecteerd zou worden, maar er zijn nog meer snelle jongens. Dat ik naar Zuid-Korea mag, is fantastisch. Ik ben supertrots", zegt de schaatser van IJsclub Tilburg vanaf een trainingskamp in eigen land.

"Ik hoor tot de snelste sprinters van de wereld."