Petrus M. gebruikte zwakbegaafde zus als 'lokkertje' voor seks met mannen

Vier oudere mannen tussen de 57 en 81 jaar stonden woensdag voor de rechtbank in Den Bosch terecht voor het misbruiken van een oudere, zwakbegaafde vrouw. Zij is de oudere zus van hoofdverdachte Petrus M. (62) uit Oss. Hij gebruikte haar als 'lokkertje' voor andere mannen om vervolgens vooral ook zelf seks met hen te hebben, zo bleek op de eerste dag van de rechtszaak.

Het was vooral een lange dag in de rechtbank, deze woensdag. En er volgt nog een dag, want de strafeisen tegen de vier mannen komen donderdag pas. Petrus M. zat voor de rechters, samen met drie van zijn chatvrienden, die hij leerde kennen op de site chatmetvreemden.nl.

Petrus M. had onnoemelijk veel gesprekken op die site. Justitie heeft dat een half jaar geturfd en telde in die periode alleen al 1233 gesprekken. En de meeste van die gesprekken gingen over seks.

Hoofdverdachte M. kwam niet al te snugger over met zijn antwoorden, als hij weer eens een vraag ontweek van een van de rechters. Die wilden weten of er alleen was gesproken over een afspraakje of dat dat ook echt was gebeurd. Maar M. gaf daar steeds geen duidelijk antwoord op of wist het niet meer. Vooral als de vragen heel specifiek over afspraken of seks gingen. Er was niks gebeurd met zijn zus, zo verklaarde hij.

Seks met geestelijk beperkte zus

Maar de andere verdachten (56 tot en met 81 jaar oud) zaten er niet voor niks. Er is wel degelijk seks geweest met de geestelijk beperkte zus van Petrus , van wie Petrus de wettelijke vertegenwoordiger was sinds hun ouders zijn overleden. Petrus nam haar geregeld mee uit de instelling en dan werd ze, op zijn initiatief, misbruikt door andere mannen, meent justitie. Petrus M. had vervolgens weer seks met hen.

De zaak kwam eind juli vorig jaar aan het licht toen Petrus zijn zus terugbracht naar de instelling in Uden waar zij woont. Begeleiders constateerden dat de vrouw wondjes had in haar kruis en bloedde. De politie werd gewaarschuwd en Petrus M. werd aangehouden.

Zijn hele leven werd doorgelicht en daar kwam een weinig fraai beeld uit. Petrus, die samenleefde met zijn vrouw, was dagelijks op zoek naar seks met mannen of vond het in ieder geval opwindend om daar over te praten. Tijdens de zitting werden vele namen genoemd van chatvrienden.

Seks met 81-jarige medeverdachte

Petrus deed zich op de chat voor als een stel. Onder schuilnamen als ‘neefennicht’ of ‘Hermien en Pieter’ probeerde hij seksafspraken te maken. Met de 81-jarige medeverdachte lukte dat een paar keer. Maar als die dan langskwam was het smoesje dat ‘Hermien’ er niet bij kon zijn en dat ze dus maar samen seks moesten hebben.

Later was ‘Hermien’ ofwel de zus er wel, maar toen schrok de man van de handicap van de vrouw, verklaarde hij. Hij wilde er snel vandoor, maar had nog wel even seks met Petrus M.

Gedurende de dag werd het beeld duidelijk dat Petrus zijn zus eigenlijk als lokkertje gebruikte. In maar liefst 531 gesprekken sprak hij over zijn ‘nicht’, die verstandelijk beperkt was. En veel mannen bleken geïnteresseerd, ook al werd gezegd dat ze niet kon praten, het niveau van een 1-jarige had en een luier droeg.

In enkele gevallen kwam het ook daadwerkelijk tot een afspraak met de medeverdachten uit Tilburg, Veghel en het Gelderse Drempt. Maar die verklaarden alle drie geen seks met haar te hebben gehad.

'Stoere mannenpraat'

Maar op de chat waren de plannen nog groot. 'Stoere mannenpraat', verklaarden de verdachten. Alle seksmogelijkheden werden doorgenomen en Petrus legde steeds weer uit wat zijn zus wel en niet kon op seksgebied en wat ze inmiddels had geleerd.

Het leek de gewoonste zaak van de wereld om zulke dingen op een anonieme chatsite te bespreken. Bij verschillende mannen is ook kinderporno gevonden. En dit alles bij elkaar neemt justitie hoog op.

Donderdag gaat de zaak verder

Donderdag komt de officier van justitie met een, ongetwijfeld, stevige eis. Daarna mogen de advocaten van de vier verdachten hun visie op de zaak uitleggen.

De uitspraak in deze zaak is op 18 januari.