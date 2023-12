Schokkende rechtszaak over misbruik zwaar gehandicapte vrouw: 9 jaar geëist

Tegen de 62-jarige Petrus M. uit Oss is voor de rechtbank in Den Bosch negen jaar cel geëist voor het misbruiken van zijn zwaar gehandicapte zus. “Hij was haar wettelijke vertegenwoordiger en heeft met zijn volle verstand zijn zus misbruikt.”

Twee medeverdachten (56 en 81), die seks hadden met de zus of in ieder geval daarover met de broer afspraken maakten, moeten wat justitie betreft 30 en 18 maanden de cel in. De man van 81 had, naast een seksafspraak met broer en zus, ook kinderporno in zijn bezit en chatte over seks met kinderen.

De medeverdachte uit Tilburg (70) hoorde vrijspraak eisen, omdat hij gelijk bij het zien van de zus aangaf niet verder te willen gaan met de seks.

De grote misbruikzaak diende woensdag en donderdag voor de rechtbank in Den Bosch. Op de eerste dag van het proces werd duidelijk dat Petrus M. zijn zus gebruikte om in contact met andere mannen te komen, als een soort ‘levende sekspop’, zoals de officier van justitie omschreef. In chatrooms besprak hij allerlei mogelijkheden voor seks met zijn wilsonbekwame zus, van wie hij de wettelijke vertegenwoordiger was.

De mannen gingen daar maar al te graag op in, zo bleek uit de chats, die uitgebreid werden voorgelezen in de rechtszaal. Petrus M. vroeg dan steeds of de mannen ook met hem seks wilden en bij de drie medeverdachten was dat het geval.

Driehoeksverhoudingen

Zo ontstonden ingewikkelde driehoeksverhoudingen waarbij de seks van de mannen onderling gemakkelijk werd toegegeven. Maar niemand erkende dat er ook maar iets fouts is gedaan met de zus. Ze hadden hooguit seks met Petrus M. gehad en elkaar bijvoorbeeld bevredigd, terwijl de zus wat verderop geparkeerd stond.

De drie medeverdachten zijn oudere mannen uit Tilburg (70), Uden (56) en het Gelderse Drempt (81). De eerste twee ontvingen broer en zus thuis en de man uit Gelderland kwam ervoor naar Oss. De zwaarste verdenking is voor de man uit Uden (56). Eind juli, na het bezoek van Petrus M. en zijn zus bij die man, werden de verwondingen bij de zus gevonden.

Bloed in luier

Nadat Petrus M. zijn zus had teruggebracht naar de instelling in Uden ontdekten medewerkers dat er bloed in haar luier zat. Uit onderzoek bleek dat haar vagina ‘flink was bewerkt met een stomp voorwerp’. De vrouw bloedde en had scheurtjes in haar kruis.

Petrus M. en de man uit Uden werden opgepakt en later werden nog twee verdachten aangehouden. Alleen Petrus M. zit sindsdien vast. De medeverdachten zijn alle drie op vrije voeten.

De officier van justitie nam het Petrus M. zeer kwalijk wat hij zus heeft aangedaan. Ze heeft het niveau van een 1,5-jarige in het lijf van een 71-jarige, zo omschreef ze. “Ze kon niks zelfstandig en ze kon niet praten. Daarom kan zij ook niks verklaren.”

'Mensonterend'

Daarnaast vindt de officier het zeer kwalijk dat de mannen op ‘mensonterende wijze’ uitgebreid hebben gechat over seks met een geestelijk gehandicapte vrouw. Hoewel M. volledig toerekeningsvatbaar is, maakt de officier zich wel zorgen over hoe hij in het leven staat. Hij werkte niet echt mee aan de onderzoeken en heeft weinig empathie voor anderen. Ze maakte terloops bekend dat er inmiddels nog een aangifte loopt van een 14-jarig meisje tegen hem.

De mannen betuigden allemaal spijt tegenover de rechters en de aanwezigen. Het had nooit mogen gebeuren, betuigden ze alle vier. “Ik ben me bewust van mijn schuld”, zo zei Petrus M. “Ik schaam me kapot. Het is allemaal mijn schuld.”

De uitspraak in deze zaak is op 18 januari.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak werd duidelijk hoe Petrus M. zijn zus als 'lokkertje' gebruikte om seks met mannen te hebben