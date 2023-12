Heinenoordtunnel (A29) gaat 's nachts dicht voor spoedreparatie

De A29 (Rotterdam-Bergen op Zoom) gaat in de nacht van donderdag op vrijdag bij de Heinenoordtunnel dicht in de richting van Bergen op Zoom. Er is een spoedreparatie nodig omdat er water in de tunnel bij Rotterdam blijft staan. Vanaf vrijdagavond gaat tunnel de rest van het weekend weer dicht, maar dan in de richting van Rotterdam.

Rijkswaterstaat wil tijdens de afsluiting erachter komen waarom er water in de tunnelbuis richting Bergen op Zoom blijft staan. Als de oorzaak bekend is, moet ook meteen een spoedreparatie uitgevoerd worden. Daarmee moet voorkomen worden dat het water in de winter bevriest, met alle risico's voor het verkeer die daarbij horen. Afsluiting richting Bergen op Zoom: Donderdag 14 december 22.00 uur tot vrijdag 15 december 05.00 uur. De omleiding voor doorgaand verkeer loopt deze nacht via de A15, A16 en A17. Lokaal verkeer naar de Hoeksche Waard kan via de A15, A16 en de N217 door de Kiltunnel rijden. Afsluiting richting Rotterdam: Vrijdag 15 december 22.00 uur tot maandag 18 december 05.00 uur. Doorgaand verkeer kan zijn weg vervolgen via de A17, A16 en A15. Lokaal verkeer vanuit de Hoeksche Waard kan via de N217 door de Kiltunnel, over de A16 en A15 rijden. Dit weekend stond er al een langere afsluiting van de Heinenoordtunnel richting Rotterdam gepland door Rijkswaterstaat. Die is nodig vanwege de renovatie. Maar omdat dit in de andere rijrichting is, konden de spoedreparatie en geplande renovatie niet tegelijkertijd gedaan worden. Omdat de Kiltunnel als omleidingsroute voor verkeer van en naar de Hoeksche Waard wordt gebruikt, hoeft er komende nacht en komend weekend geen tol betaald te worden.