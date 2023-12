Hulphond Thyro kan niet met pensioen door te weinig gastgezinnen voor pups

Blindengeleidehond Thyro (7) is lief, trouw en al zes jaar het beste maatje van Bart Langenberg (36) uit Bergen op Zoom. Hij zou eigenlijk binnenkort moeten gaan genieten van zijn oude dag. Door een tekort aan gastgezinnen is een opvolger niet zo makkelijk gevonden. De opleidingscentra zijn daarom dringend op zoek naar mensen bij wie pups kunnen opgroeien.

“De nood is hoog en er is een lange wachtlijst”, legt Bart uit. Toen hij achttien was, verloor hij door een erfelijke aandoening vrijwel zijn hele gezichtsvermogen. Sindsdien is hij afhankelijk van een blindengeleidehond. De Oudduitse herder Thyro is de tweede hulphond van Bart. “Met Thyro voel ik mij zelfverzekerd. Hij kijkt voor mij en zorgt ervoor dat ik nergens tegenaan loop. Ik beweeg me daardoor een stuk sneller in de openbare ruimte, ook op plekken waar ik nooit eerder ben geweest. Met Thyro ben ik niet alleen op straat en daardoor voel ik mij veilig”, aldus Bart. De pups van een hondengeleideschool worden na zeven weken bij een gastgezin geplaatst. Alle kosten voor de verzorging worden betaald. De tijdelijke baasjes moeten regelmatig met hun hond naar een training. Wanneer de dieren een jaar oud zijn, gaan ze terug naar de geleidehondenschool voor een intensieve opleiding.

Het is gewoon een familiehond die je best mag knuffelen en overal mee naar toe mag nemen, zelfs mee op vakantie.

”We zoeken mensen die van honden houden en er energie in willen steken. Niet iedereen is geschikt om een hond in huis te nemen, daarom houden we van tevoren een uitgebreid intakegesprek. Je moet immers wel tijd hebben om lekker met de hond te gaan wandelen en oefeningen te doen. Het is gewoon een familiehond die je best mag knuffelen en overal mee naar toe mag nemen, zelfs mee op vakantie”, legt Ingrid de Graaf van geleidehondenschool Herman Jansen uit. Ze merkt dat gastzinnen vaak aarzelen om zich aan te melden omdat ze na een jaar afscheid moeten nemen van de hond. “Terwijl zo’n afscheid niet vervelend hoeft te zijn wanneer je beseft waarom en voor wie je het doet. We bereiden mensen ook goed voor om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bovendien kan het voor sommige mensen juist een extra motivatie zijn om te weten dat je niet twaalf jaar aan een hond vast zit.”

Dat ene dagje dat ik het moeilijk heb, valt daarbij in het niets.