Spandoeken en protestborden vanaf nu verboden in de raadszaal van Oss

Spandoeken en protestborden op de publieke tribune zijn vanaf nu niet meer toegestaan bij de gemeenteraadsvergaderingen in Oss. Dat heeft burgemeester Wobine Buijs bepaald, omdat raadsleden er moeite mee hebben. Vlak voor de start van de vergadering van donderdag waren er nog protesten in de zaal te zien.

Buijs heeft overleg gehad met de partijen in de raad. Daaruit bleek volgens haar dat raadsleden moeite hebben met duidelijk zichtbare protesten op de tribune. Ze vinden het erg moeilijk om dan nog tot een vrije keuze te kunnen komen. Ondanks dat een spandoek onder vrijheid van meningsuiting valt, mag het dus niet meer in de raadszaal.

Borden weghalen

Ook bij het begin van de vergadering van donderdagavond waren er protesten te zien van actievoerders, die de windmolenplannen in de Lithse polder wilden tegenhouden. Ze hadden een spandoek en protestborden bij de publieke tribune opgehangen, maar die moesten ze meteen weer opbergen.

Al langer een probleem

Op de tribune van de raadszaal waren in het verleden regelmatig spandoeken te zien als er onderwerpen werden besproken die voor veel onrust zorgden onder inwoners. Voorbeelden zijn sloopplannen van woningcorporaties in verschillende wijken. "Is Mooiland helemaal bezopen? Ze willen onze paleisjes slopen!!!", stond er bijvoorbeeld.

Maar ook over andere onderwerpen werd op de publieke tribune geprotesteerd: denk aan de opvang van vluchtelingen. Door een verbod op spandoeken en protestborden hoopt de raad een einde te maken aan soortgelijke, felle uitingen tijdens de vergadering.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

In de Tilburgse raadszaal waren inwoners vorige maand massaal met spandoeken aanwezig, hier lees je waarom