Berkel-Enschot massaal in raadszaal aanwezig om coffeeshop tegen te houden

Je ziet ze nooit in de Tilburgse raadszaal, maar maandagavond wisten 150 inwoners van Berkel-Enschot de publieke tribune moeiteloos te vinden. De dorpsbewoners protesteerden tegen het plan om een coffeeshop te vestigen in het splinternieuwe winkelhart van hun dorp, winkelcentrum Koningsoord. De raad debatteerde hierover op aandringen van de LST, de lijst Smolders.

Smolders wil, net als de hele oppositie in de raad, dat er geluisterd wordt naar de inwoners van Berkel-Enschot. Bijna 4500 van hen, een derde van het totale aantal inwoners, tekende een petitie tegen de komst van de coffeeshop. Maar de coalitie in de Tilburgse raad wil vasthouden aan het plan om de coffeeshop in het winkelhart te vestigen.

In juni werd door middel van loting besloten dat er twee nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg gevestigd mochten worden, bovenop de 11 die er in de stad al zijn. Eén kwam er op het Verdiplein in Tilburg-noord en een in winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot. Voor het eerst dus niet in de stad maar in een dorp. De omwonenden wisten van niets en moesten het via de regionale media horen.

Verdiplein viel af

De coffeeshop op het Verdiplein viel al snel af, omdat er geen rekening was gehouden met een jongerencentrum in de buurt. Maar de plannen voor de coffeeshop in Berkel-Enschot gingen de procedure voor een vergunning in. Tot groot verdriet van veel inwoners van het dorp. Ze zijn bang dat het de jeugd in gevaar brengt, klanten afschrikt en veel overlast veroorzaakt vooral door het verkeer.

De LST, gesteund door de volledige oppositie, vroeg burgemeester Weterings de plannen voor de coffeeshop in het winkelcentrum ‘on hold’ te zetten en nog eens goed na te denken over een alternatief plan, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een coffeeshop naar de rand van de stad.

Wietexperiment

Maar zowel burgemeester Weterings als de volledige coalitie van GroenLinks, VVD, PvdA en D’66 zagen niets in het plan van Smolders. Weterings: ”Ik heb het coffeeshopbeleid vastgesteld met steun van de raad. Ik wil dat nu niet op de pauzeknop zetten.” Weterings denkt ook aan de toekomst waarin Tilburg mee gaat doen aan het landelijke wietexperiment en er in de coffeeshop legale wiet verkocht gaat worden. ”Een jongeren onder de 18 krijgt ook in een slijterij geen drank. Een coffeeshop met legale wiet is daarmee te vergelijken. Dat past in een winkelcentrum”.

Het proces is nog niet gelopen

De burgers van Berkel-Enschot hadden tijdens het debat wat moeite om zich stil te houden, zoals gebruikelijk is in een raadsvergadering. Aan het eind vanhet debat werden er grote spandoeken met leuzen uitgerold. Woordvoerder van de buurtbewoners en winkeliers is Ben Hamers. Ondanks de toch negatieve uitkomst voor de actievoerders is hij niet ontevreden met het debat. “Een maand geleden was er nog geen debat gepland. Dat is nu wel gebeurd. Het proces is nog niet gelopen. De besluitvorming loopt nog, en door dit debat hebben onze argumenten toch meer impact dan we zonder debat gehad zouden hebben.”

Eind november wordt duidelijk of de uitbater van de coffeeshop ook daadwerkelijk een vergunning krijgt van de gemeente Tilburg.