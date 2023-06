Toch geen nieuwe coffeeshop in Tilburg, jongerencentrum ligt te dichtbij

Er komt toch geen nieuwe coffeeshop aan het Verdiplein in Tilburg, dat laat de gemeente Tilburg dinsdagavond weten. De gemeente zag een nabijgelegen jongerenruimte in een wijkcentrum over het hoofd, deze blijkt te dicht bij de beoogde coffeeshop te liggen. "Dat dit zo is gelopen, is buitengewoon zuur. Voor de betrokken ondernemer en voor de omgeving", aldus burgemeester Theo Weterings.

De gemeente zegt dat ze een fout heeft gemaakt: "Het criterium 'de afstand tot jongerencentra' is over het hoofd gezien." Het gaat om wijkcentrum De Ypelaer.

De burgemeester heeft de ondernemer die de coffeeshop zou uitbaten dinsdag op de hoogte gebracht. De burgemeester heeft dinsdagavond ook mensen uit de wijk ingelicht dat het plan niet doorgaat.

Jongerenruimte vorig jaar geopend

Mohammed Aknin is een van de mensen uit de wijk. Hij startte in juni een petitie tegen de komst van de nieuwe coffeeshop aan het Verdiplein. "We zijn ontzettend blij en opgelucht dat de coffeeshop er nu niet komt", zegt hij dinsdagavond nadat hij door de burgemeester is ingelicht over het besluit.

Aknin stapte een tijdje terug naar de gemeente met de mededeling dat de ruimte voor jongeren te dichtbij zou zitten. "De gemeente had alleen gekeken naar het wijkcentrum, dat was geen probleem. Die ruimte voor jongeren is vorig jaar pas geopend. Wij hebben het beleid nog eens doorgenomen, toen bleek dat het niet mocht."

Fout gemaakt

"Er is geen cirkel getrokken rond het wijkcentrum De Ypelaer, waar pas een jongerencentrum is gekomen", vertelt burgemeester Theo Weterings. "Daar is een fout gemaakt en daarvoor heb ik excuses gemaakt aan de ondernemer en aan de buurtbewoners."

Begin juni lootte de notaris samen met de burgemeester de twee plekken waar een coffeeshop mag komen. Bovenaan eindigden het Verdiplein in Tilburg-Noord en Koningsoord, het nieuwe centrum van Berkel-Enschot.

Berkel-Enschot gaat door

Ook in Berkel-Enschot kwam de buurt in opstand toen bekend werd dat er mogelijk een coffeeshop zou komen in winkelcentrum Het Koningsoord. Omwonenden startten een petitie, die is inmiddels ruim 4300 keer ondertekend.

Weterings zegt dat er in Berkel-Enschot in ieder geval geen jongerencentrum vlakbij ligt en dat hij binnenkort in gesprek gaat met de dorpsraad. Wat hem betreft komt er op die plek wel een coffeeshop.

Op maandag 26 juni volgt een debat met de gemeenteraad over hoe nu verder.

