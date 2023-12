Vermiste vrouw met dementie gevonden na urenlange zoektocht

De inzet was enorm (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Het Veteranen Search Team in actie (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Ook een speurhondenorganisatie was van de partij (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Een groot gebied werd - op linie - uitgekamd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Volgende 1/5 Tientallen mensen zoeken naar vrouw met dementie

Hulpdiensten en vrijwilligers hebben donderdag urenlang gezocht naar een vermiste vrouw in Eindhoven. De vrouw, die dementie heeft, was sinds donderdagavond vermist. Ze was voor het laatst gezien met een rollator. De vrouw werd na de zoekactie in goede gezondheid gevonden.