Tenenknippers en vingerboeien: zo werd de 'martelcontainer' ontdekt

De martelcontainer van Wouwse Plantage. Die lugubere vondst zorgde in de zomer van 2020 voor een schok in het dorp en ver daarbuiten. In de loods op het afgelegen boerenerf ontdekte de politie de geluidsdichte zeecontainers, vol martelwerktuigen als tenenknippers, scalpels, vingerboeien, snoeischaren en als middelpunt: een tandartsstoel met boeien. Binnenkort horen de verdachten in het hoger beroep hoe lang zij zélf de cel in moeten. Wie zijn zij? En wat waren ze precies van plan in die containers? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

