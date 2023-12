Seks met carnaval eindigt in verkrachting achter café: half jaar cel

Een man van 24 uit Eindhoven moet zes maanden de cel in voor het verkrachten van een vrouw tijdens carnaval vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. De man ging veel te ver bij een jonge vrouw, die hij even daarvoor had ontmoet voor een café op Stratumseind in Eindhoven.

Aanvankelijk was de jonge vrouw erg geïnteresseerd in de man. Ze zag hem buiten bij een café en sprak hem aan. Van het een kwam het ander op die vrolijke carnavalsavond en de twee besloten een rustig plekje achter de cafés te zoeken om daar seks te hebben. Met de man mee naar huis gaan, dat ging de vrouw wat te ver. Die seks ging even goed, tot de man overging op anale seks. De vrouw verklaarde later bij de politie dat ze het had uitgeschreeuwd van de pijn, maar dat de man niet ophield totdat hij klaarkwam. Vrouw schreeuwde het uit

Twee weken geleden, tijdens de zitting, liepen de lezingen erg uiteen. De man ontkende dat hij anale seks had gehad, de vrouw verklaarde dat zij het uitschreeuwde en zei ‘kapotgeneukt’ te zijn. Haar vrienden hoorden haar verhaal en besloten de politie te bellen. Die kwam en pakte de man op. Op het bureau aan de Mathildelaan vertelde de vrouw haar hele verhaal. Beiden werden onderzocht en er bleek inderdaad sperma van de man rond en in de anus van de vrouw te zitten. Geloof

Maar de man, die oorspronkelijk uit Eritrea komt, hield bij hoog en laag vol dat hij alleen ‘op de gebruikelijke manier’ seks had gehad met haar. Van zijn geloof mag hij niet eens anale seks hebben of bijvoorbeeld seks met een man, zo verklaarde hij. Justitie had twee weken geleden anderhalf jaar cel geëist. De rechtbank vond een half jaar cel voldoende. Daarnaast kreeg de man nog zes maanden voorwaardelijk. Die moet hij uitzitten als hij binnen twee jaar nog eens in de fout gaat.