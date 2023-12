Man (20) slaat op de vlucht, steekt snelweg over en rent bosjes in

Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdag op de vlucht geslagen tijdens een politiecontrole in Roosendaal. Dat gebeurde rond halftien 's avonds. Hij stak daarbij de snelweg A17 over en werd niet veel later in de bosjes opgepakt.

De Nederlandse en Belgische politie werkten bij de controle in het grensgebied samen. Tijdens een controle van een Duitse huurauto troffen agenten een vrouw achter het stuur en de man van twintig aan. De man zette het tijdens de controle ineens op een lopen, waarbij hij ook de snelweg overstak. Uiteindelijk werd hij in de bosjes vlakbij zwembad De Stok aangehouden. Op dat moment beledigde hij toegesnelde agenten. Familieleden

Een familielid van de Bergenaar, een 28-jarige man uit het Zeeuwse Sint Maartensdijk, begon zich met de aanhouding te bemoeien. De bestuurster van de auto, ook een familielid, ging de agenten ondertussen te lijf. Ze werd op afstand gehouden met een wapenstok, schrijft de politie. De twee mannen zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen, omdat het huurcontract niet in orde was.