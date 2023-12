Jan heeft 142 kilo vuurwerk in huis en schrikt van de gevolgen

De vuurwerkhobby van Jan B. (38) uit Geldrop liep vorig jaar een beetje uit de hand. Op 29 december 2022 vond de politie in zijn huis in de Braakhuizen-Noord een enorme partij vuurwerk. En daarom zat Jan vrijdagochtend voor de politierechter in Den Bosch.

“Mijn vriendin en ik houden van vuurwerk”, zo legde Jan zijn hobby uit. Hij somde moeiteloos alle categorieën op, terwijl de rechter zijn aantekeningen echt nodig had. “We zijn hier niet voor een paar rotjes”, merkte hij op. In het rijtjeshuis van B, in Geldrop werd 142 kilo vuurwerk gevonden.

Er lag 99 kilo consumentenvuurwerk en nog eens ruim 40 kilo professioneel vuurwerk, dat niet door consumenten mag worden afgestoken. Behalve veel siervuurwerk, had Jan ook veel illegaal vuurwerk liggen zoals cobra’s en honderden andere zware nitraatklappers als Dum Bum’s en Scorpio’s.

Een consument mag maar maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk in huis hebben en zeker geen illegaal of professioneel spul. Anders is er een vergunning nodig en een veilige vuurwerkbunker. En die had Jan natuurlijk niet.

Vuurwerkspecialisten van de politie onderzochten de partij vuurwerk en spraken van een ‘massa-explosief’. Als er een vonkje bij komt, dan gaat alles af.

De officier van justitie en de rechter bleven benadrukken hoe gevaarlijk zo’n hoeveelheid vuurwerk is. “Een vonkje en de ruiten liggen eruit in de wijde omgeving”, zei de rechter. “Er kunnen doden vallen met zoveel vuurwerk”, deed de officier van justitie er een schepje bovenop.

Jan leek niet zo onder de indruk van het gevaar. De Cobra’s zijn wel gevaarlijk, gaf hij toe, maar de rest was maar gewoon vuurwerk wat voldeed aan de Europese normen.

Maar van de consequenties was Jan wel onder de indruk. Hij heeft na de vondst van de partij vuurwerk maar liefst veertien dagen vastgezeten en de officier en de rechter leken de hele zitting aan te sturen op nog meer celstraf.

Maar, zover kwam het niet. Jan kreeg een taakstraf van 180 uur en 180 dagen voorwaardelijke celstraf. Die moet hij uitzitten als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat.

