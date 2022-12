Al ruim 1200 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een dag tijd

De politie heeft net voor de jaarwisseling in korte tijd ruim 1200 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen bij mensen thuis. Grote hoeveelheden cobra's, nitraten en duizendklappers stonden er opgeslagen. Soms was er ook met het vuurwerk geknoeid, wat voor levensgevaarlijke situaties zorgde. Op het Dijkcentrum in Roosendaal was de grootste vangst, daar lag bij een vrouw thuis bijna 650 kilo vuurwerk.

Agenten namen een kijkje nadat er een anonieme tip was binnengekomen. Omdat er ook met het vuurwerk werd geknutseld, moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen.

De anonieme tipgever had aangegeven dat er een hoop professioneel vuurwerk in de woning lag opgeslagen. Toen de politie de bewoonster van het huis 's middags opzocht, wees ze aan waar het vuurwerk lag.

Daarna gaf ze meerdere keren aan dat er geen ander vuurwerk meer in huis was. Toch werd er steeds meer gevonden in het huis. In totaal troffen de agenten 645 kilo aan.

Explosieven onschadelijk gemaakt

Het Team Explosieven Verkenners werd opgeroepen omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie. De EOD heeft de explosieven daarna onschadelijk gemaakt.

De gemeente Roosendaal heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan de bewoners. Als zij zich nog een keer schuldig maken aan de illegale opslag van vuurwerk, dan moeten zij dit bedrag betalen.

142 kilo verboden cobra's, nitraten en duizendklappers

Ook in een huis aan de Wingerd in Geldrop deed de politie een flinke vuurwerkvangst. Daar werd donderdag 142 kilo verboden cobra's, nitraten en duizendklappers in beslaggenomen. De 37-jarige bewoner is opgepakt.

Ook in Uden was het raak. Daar lag in totaal 250 kilo vuurwerk opgeslagen in dozen in een huis aan de Hyacintstraat in Uden. De bewoner is opgepakt, het spul is in beslaggenomen.