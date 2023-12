Helikopter scheert over de boomtoppen om bos beter te laten groeien

Het is een spectaculair gezicht: de helikopter die rakelings over boomtoppen vliegt en elke twee minuten een kuub steenmeel lost. Dat steenmeel is een bodemverbeteraar en meststof ineen en moet de Dennendijkse Bossen bij Asten verbeteren. "De bodem kan hier wel een oppeper gebruiken," zegt Roel van Haandel, projectleider van Bosgroep Zuid Nederland.

De gemeente Asten heeft bijna een miljoen euro subsidie gekregen van de provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Roy Heymans van de gemeente Asten: "Dit is echt hard nodig. Je ziet in sommige stukken bos de achteruitgang: hoe de boomtoppen langzaam afsterven."

"Het is een hele operatie. Er komt ontzettend veel bij kijken: het contact met Vliegbasis Eindhoven en de paden moeten afgesloten worden. Mensen moeten weten waar we gaan vliegen. Het is een heel leuke, ingewikkelde puzzel," vertelt hij glunderend. "Ik ben ontzettend trots."

Projectleider Roel van Haandel: "In de afgelopen tientallen jaren is de bodem hier verzuurd door de neerslag van stikstof en zure regen. Heel veel soorten zijn verdwenen en niet meer teruggekomen. Je ziet steeds minder loofbomen en steeds meer dennenbomen. De bodem kan hier dus wel een oppepper gebruiken en steenmeel is het middel dat we hiervoor gebruiken. Dit vermindert de bodemverzuring, zodat het voor andere planten makkelijker wordt om weer te gaan groeien."

"We gaan ook nieuwe boomsoorten aanplanten met beter verteerbare bladeren, waardoor we meer bodemleven gaan krijgen," vult Roy Heymans van de gemeente Asten. "We hopen hier uiteindelijk een mooier, gevarieerder bos te krijgen met meer diersoorten."

Projectleider Roel van Haandel legt uit wat steenmeel is. "Het is een restproduct uit de mijnbouw in Noorwegen. Het is een mengsel van vulkanisch materiaal en vergruist basalt. Het is heel rijk aan kalk en kalium. Het duurt ongeveer dertig jaar om de verzuurde bodem te verbeteren," legt Roel uit. Hij werkte twee jaar toe naar dit moment. "Het is heel mooi om te zien dat de helikopter eindelijk in de lucht is."