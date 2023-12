Papierkunstenaar maakt furore met pop-upboeken, ook van Iron Maiden

Jean-Paul uit Cuijk mocht meewerken aan boek van Iron Maiden (foto: Jos Verkuijlen). Jean-Paul uit Cuijk maakte deze pop-up voor Iron Maiden (foto: Jos Verkuijlen). De grote droom van Jean-Paul is pop-ups maken voor de Efteling (foto: Jos Verkuijlen). Volgende 1/3 Jean-Paul uit Cuijk mocht meewerken aan boek van Iron Maiden (foto: Jos Verkuijlen).

Jean-Paul Leconte uit Cuijk is best beroemd en wordt steeds beroemder. Dat komt door zijn pop-upboeken. Boeken die je nog kunt kennen uit je kindertijd. Waar tijdens het bladeren een hele voorstelling van papier uit omhoog komt. Maar er is ook een hele wereld van pop-ups voor volwassenen. Zo maakte Jean-Paul, op verzoek, een pop-up voor de wereldberoemde metalband Iron Maiden. "Ik ben hier erg trots op.”

Jean-Paul laat een filmpje zien. Het komt van het Instagramaccount van zanger Bruce Dickinson van Iron Maiden. De zanger pakt het boek uit dat werd gemaakt voor het 40-jarig jubileum van de Britse band. Uit het boek springt de enge mascotte Eddie omhoog. Al sinds de jaren zeventig speelt dit karakter een belangrijke rol speelt in de albumhoezen, op bandshirts en bij live-optredens. “Het is een beetje onwerkelijk dat zo’n bekende zanger met jouw werk in handen zit”, zegt Jean-Paul. “Dat dit hier in Cuijk is ontstaan. En dat gaat dan de wereld over.”

"Ik ben er erg trots op."

Het maken van pop-ups begon toen Jean-Paul en zijn vriendin samen van dat soort boeken gingen verzamelen. "We ontdekten dat er een wereld was van hele complexe pop-up boeken voor volwassenen." Daar begon voor Jean-Paul de liefde voor papierkunst. “Ik ben nogal creatief”, zegt hij. “Dus ben ik ze zelf gaan maken. Ja, dat is best wel uit de hand gelopen.” Jean-Paul noemt zichzelf een paper engineer. “Het is een combinatie van creativiteit en techniek”, legt hij uit. “Het mooi om bezig te zijn met papier. Dat je dingen kan laten bewegen of kan laten uitklappen. Dat is erg ingewikkeld. Je blijft puzzelen en uitproberen." Samen met zijn vriendin heeft hij een YouTube-Kanaal met 140.000 volgers over pop-up boeken. Hij maakt ook pop-ups van internetspellen als Minecraft, maar ook van foto's die een hit zijn op social media.

"Mijn droom is een pop-up boek voor de Efteling."

Ondertussen droomt Jean-Paul alweer over een nieuw pop-upboek. “Mijn grote droom is ooit iets voor de Efteling te maken”, zegt hij. “Mooie pop-ups over het Sprookjesbos.” Hij pakt een kaart van zijn bureau en klapt die uit. Zo komt Langnek tevoorschijn. “Je ziet het, ik ben er al over aan het fantaseren. Het is dan geen rockband, maar wel heel mooi.”

Wachten op privacy instellingen...