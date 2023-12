Compleet gezin doodgereden: Thomas de G. hoort vandaag zijn straf

De levens van een compleet gezin werden in één klap weggevaagd. Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed in maart een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beiden 46) uit Raamsdonksveer dood. Dat gebeurde op de snelweg A59 bij Sprang-Capelle. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Deze dinsdag hoort De G. welke straf hij krijgt. De rechter doet om half een uitspraak.

Thomas de G. scheurde op 10 maart van dit jaar met 250 kilometer per uur over de A59. Hij reed naar huis na een bezoekje aan een vriend. Hij had veel bier op. Daarbij filmde hij de snelheidsmeter met zijn telefoon. “Ik was trots wat de auto kon”, zo verklaarde hij voor de rechter.

Verjaardag

Het gezin uit Raamdonksveer was net uit eten geweest voor de verjaardag van de vader. Het gezin wilde op de terugweg een vrachtwagen inhalen, toen De G. aan kwam scheuren. De verdachte remde en botste daarna met precies 203 kilometer per uur achter op de Hyundai van het gezin.

Tijdens de rechtszaak werd meer duidelijk over wat er precies gebeurd was: “De auto wordt tegen de linkerkant van de vrachtwagen gedrukt. Door de klap breekt de achterste laadklep van de oplegger af. De auto slaat daarna over de kop en wordt nog eens aangereden door een Volkswagen Polo.” De auto van het gezin eindigde uiteindelijk tegen de vangrail en vloog in brand.

Redden te laat

Thomas de G. en omstanders probeerden de deuren van de auto nog open te trekken, maar het was al te laat. "Een vreselijke dood", zo zei de officier van justitie. Raamsdonksveer was na de dood van het gezin in diepe rouw.

“Dit had allemaal nooit mogen gebeuren. Ik vind het verschrikkelijk dat zij zich zo voelen", zei De G. De nabestaanden waren bij de laatste zitting in groten getale aanwezig. Ze lazen emotionele verklaringen voor: "Geen straf zal hoog genoeg zijn."

