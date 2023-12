Supporters Willem II opgetogen na periodetitel: 'Op naar de Eredivisie'

De tijd dat Willem II door supporters van andere clubs weleens 'Stillem II' werd genoemd, is al jaren voorbij. Het kan namelijk flink spoken in het Koning Willem II Stadion. De supporters vierden vrijdagavond het binnenhalen van de tweede periodetitel, maar ze willen later dit seizoen pas echt uit hun dak gaan. Zo blijkt uit een rondgang langs de fans. "Dit is een hecht en sterk team. We moeten vol voor de titel gaan", aldus Martijn (14) uit Berkel-Enschot.

Willem II startte matig aan het seizoen. Na de 1-4 nederlaag, uitgerekend tegen aartsrivaal NAC Breda, werd trainer Reinier Robbemond begin september de laan uitgestuurd. Korte tijd later vertrok technisch directeur Teun Jacobs. Onder de nieuwe trainer Peter Maes werd daarna één keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Thuis won zijn ploeg alle zeven wedstrijden, waaronder vrijdagavond met 4-1 van Helmond Sport. "Peter Maes is tactisch een heel goede trainer. Dat ze de periodetitel winnen is heel knap. Nu op naar de Eredivisie", zegt de 9-jarige Abel uit Tilburg. Zijn even oude vriendje Sep vierde zijn verjaardag met een periodetitel. "De eerste wedstrijden ging het niet goed, maar als supporter blijf je naar het stadion gaan. En nu winnen we bijna alles."

"Ik dacht eerst aan een zwaar seizoen."

De familie Van Iersel geniet van dit Willem II. "Ik dacht eerst dat we een zwaar seizoen tegemoet zouden gaan", zegt Roland van Iersel uit Goirle. "We staan nu bovenaan en dat met een team zonder een echt goede spits in de basis. Nu zijn we titelkandidaat en mogen we zeker niet meer bij de bovenste plaatsen weg."

"Als je geen inzet toont, kun je niks bereiken."

Zijn 80-jarige vader weet wat de reden is van het succes van de koploper. "Ik heb veertig jaar in het amateurvoetbal in België meegedraaid, daar gaat het in eerste instantie om inzet. Als je dat niet toont, kun je niks bereiken. Maes is een Belg en heeft de mentaliteit binnen de selectie veranderd." De Tilburgse supporter Stefan heeft vertrouwen in het team, maar durft nog niet te ver vooruit te kijken. "Er is iets moois ontstaan en de groep wil meer. Het gat met de nummer drie ADO Den Haag is acht punten, maar als je twee keer verliest kan het er zomaar anders uitzien. Bijna het hele linkerrijtje heeft als ambitie om bij de bovenste ploegen te eindigen. En meerdere clubs uit het rechterrijtje strijden om een ticket voor de playoffs. Het wordt zeker niet zo makkelijk als sommigen denken."

"Er is geen echte uitblinker."

Maes is volgens de Tilburger de grote man achter het succes. "Spelers die eerder dit seizoen minder presteerden en waarvan supporters vonden dat ze richting de bank moesten, haken nu aan bij het niveau van de rest. Er is geen echte uitblinker, er staat een hecht team. Dat is het verschil met diverse andere clubs, waar een aantal goede spelers erbovenuit steekt en de rest een stuk minder is. Maes heeft in weinig tijd hier een team van gemaakt." En dan de spelers, durven die ook het woord 'titel' in de mond te nemen? Aanvoerder Erik Schouten wil alleen maar naar de volgende wedstrijd kijken. "We hebben dit feestje op het veld gevierd, maar laten het hierbij. We spelen dinsdag al voor de beker, dan hebben we niet lang om te herstellen. De knop gaat snel weer om."



