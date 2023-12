Grote brand bij ijsfabriek in Waalwijk: 'Metershoge vlammen'

Aan de Industrieweg in Waalwijk staat het gebouw van Maras Ijs in brand. De vlammen komen metershoog het pand uit, samen met een grote, zwarte rookwolk. Of deze ook schadelijk is, is nog niet bekend.

Volgens onze 112-correspondent zou het pand volledig zijn uitgebrand. "Er zijn enorme explosies te horen van de ketels in het gebouw", vertelt hij. Ook is er veel zwarte rook in de wijde omgeving te zien. Het is niet bekend in hoeverre die rook ook schadelijk is. "Sluit bij overlast ramen en deuren en zet ventilatie uit", zegt de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er mensen in het pand aanwezig zijn. De brandweer is groots uitgerukt, met meerdere brandweerwagens en een spuit. Ook de politie is erbij.

Scrooge

Ondertussen waren vrijdagavond opnames van het live-toneeloptreden Scrooge in Waalwijk aan de gang. De sirenes waren door de uitzending heen te horen. De show werd in Waalwijk opgenomen, vlakbij de ijsfabriek.