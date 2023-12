IJsfabriek compleet verwoest door grote brand, metershoge vlammen uit dak

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Volgende 1/4 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

IJsfabriek Maras in Waalwijk is vrijdagavond compleet in de as gelegd bij een heel grote brand. De vlammen sloegen metershoog uit het dak, bij het gebouw aan de Industrieweg. Het dak is ingestort en er is niet veel meer van het gebouw over. Niemand raakte bij de brand gewond.

De brand brak even voor half tien uit in de ijsfabriek. De brandweer was met veel materieel aanwezig. Er werden hoogwerkers, meerdere tankautospuiten een een drone ingezet om het vuur te bestrijden. Explosies en zwarte rook

Volgens onze 112-correspondent waren er explosies te horen van binnen in het gebouw. "Waarschijnlijk van de ketels in het gebouw", dacht hij. Ook was er veel zwarte rook in de wijde omgeving te zien. 'Gelukkig' trok die over een weiland, richting het oosten van Waalwijk, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Mensen die last hadden van de rook werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Brand meester

Rond tien voor een kon het sein brand meester worden gegeven. Wel is de brandweer nog een goed deel van de nacht bezig geweest met nablussen. Het dak van het gebouw is ingestort en volgens de veiligheidsregio moet het hele pand als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand is gewond geraakt. Scrooge

Ondertussen waren vrijdagavond opnames van het live-toneeloptreden Scrooge Live in Waalwijk aan de gang, de live-vertolking van het beroemde kerstverhaal A Christmas Carol. De sirenes waren door de uitzending heen te horen. De show werd vlakbij de ijsfabriek opgenomen.

