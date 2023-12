Mogelijke schietpartij op parkeerplaats flat: twee verdachten opgepakt

Op de parkeerplaats van de Tollensflat in Roosendaal is vrijdagavond waarschijnlijk geschoten. Daarvan werd melding gedaan bij de politie. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Wat er nou precies is gebeurd op de parkeerplaats van de flat is nog onduidelijk. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen, maar toen agenten gingen kijken op de parkeerplaats was er niemand meer. Wel vonden ze versplinterd autoglas en een auto waar vermoedelijk tegenaan gereden is.

Er werd een zogenaamde plaats delict ingericht, om onderzoek te kunnen doen. En later op vrijdagavond meldde de politie dat er twee verdachten zijn opgepakt. De recherche onderzoekt nu of en hoe zij bij de schietpartij betrokken zijn.