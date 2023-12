Kerstpakketten steeds duurzamer, maar zitten we daarop te wachten?

Een goedgevuld kerstpakket, dat is waar de meeste Brabanders op hopen. Maar iedereen die wel eens zo'n pakket heeft gekregen, weet dat niet alles wat erin zit even lekker of bruikbaar is. Eén op de vijf van die producten belandde vorig jaar in de vuilnisbak. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Dit jaar is het extra belangrijk dat alle producten bruikbaar zijn, merken kerstpakketleveranciers. "Dat heeft ermee te maken dat het leven een stuk duurder is geworden", vertelt Wilco Jansen van de Sligro. Volgens de laatste trends zullen de pakketten vooral bestaan uit lekkernijen zoals koffie, thee, wijn en luxe snacks. Langzame trends

De inhoud van de kerstpakketten is dit jaar niet schokkend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. "Kerst is een feest van traditie, en dat geldt ook voor de kerstpakketten," verklaart Jansen. Duurzaamheid speelt ook dit jaar een belangrijke rol. De koffie, thee en chocolade zijn bijvoorbeeld van fairtrade-kwaliteit en het opvulmateriaal wordt steeds vaker weggelaten. En werknemers vinden dit jaar vaker koffiemokken en hervulbare flessen in hun pakket. Kerstgedachte

Jansen ziet ook dat bedrijven het belangrijk vinden dat kerstpakketten iets bijdragen aan maatschappelijke doelen. Zo wordt de hulp ingeroepen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en krijgen werknemers de mogelijkheid om hun pakket, of de waarde daarvan, te doneren aan een goed doel. "Dit draagt bij aan de kerstgedachte om voor anderen te zorgen en past goed bij het kerstpakket," denkt Jansen hardop. Ook lokale initiatieven, zoals Lekker Brabant, merken dit. "Wij zien dat steeds meer mensen het waarderen dat onze producten van lokale producenten komen en dat we samenwerken met verschillende Brabantse sociale werkplaatsen", aldus een woordvoerder van het bedrijf. voller dan ooit

Het traditionele kerstpakket met lekkernijen blijft het populairst onder Brabanders. "Een laatste opvallende verandering is dat de pakketten steeds voller worden", zegt Jansen. Zijn bedrijf laat om die reden het verpakkingsmateriaal weg, zodat er meer producten bij passen.



Hoewel dit misschien niet meteen de verspilling vermindert, mogen werknemers dus ook dit jaar rekenen op volle pakketten met lekkernijen.