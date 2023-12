Als zeventienjarige een biertje bestellen: zo makkelijk gaat dat

Precies tien jaar geleden stond het rijen dik voor de kroegen. Jongeren van zestien konden nog één avondje legaal drinken in de kroeg. Op 1 januari 2014 ging de alcoholleeftijd naar achttien jaar. Hoe is het nu gesteld met het Brabantse uitgaansleven? Komen minderjarigen de kroeg nog binnen en krijgen ze zomaar alcohol mee? We namen de proef op de som in het uitgaansleven om te achterhalen hoe moeilijk het is.

Twee vrijdagavonden gaan we op stap met een aantal minderjarigen om te zien of zij binnenkomen in cafés en of ze ook daadwerkelijk een drankje kunnen bestellen. We gaan naar ongeveer twintig kroegen verspreid over zeven Brabantse plaatsen, zowel dorpen als steden. De eerste avond gaan er drie meiden van zeventien jaar met ons mee. De tweede avond gaan we op pad met twee zeventienjarige jongens.



Het is vrijdagavond elf uur en de meiden hebben wel zin in een feestje. Net voordat we vertrekken, verwisselen ze hun truien voor croptops en wordt er nog snel een extra laagje mascara aangebracht. "Dan lijken we ouder." Als eerst staat een feestje in een dorp in Oost-Brabant op de planning waar je welkom bent vanaf zeventien jaar. Bij binnenkomst krijgt iedereen een stempel en er worden bandjes uitgedeeld aan degenen die kunnen bewijzen dat ze achttien zijn. Zo'n bandje krijgen de meiden dus niet, maar het systeem blijkt niet waterdicht. Van de vier pogingen, krijgen ze twee keer een biertje mee.

Bij een kroeg in een ander klein dorp werken ze niet met bandjes of stempels. De meiden mogen wel naar binnen. Een groot deel van het publiek lijkt minderjarig en er wordt flink gedronken. Ook wordt er door meerdere jongeren binnen gerookt. Er lijkt een oogje dichtgeknepen te worden voor bekenden, en drankjes doorgeven wordt getolereerd. Eenmaal aan de bar worden de meiden wel gecontroleerd.



'Vooruit dan'

Op plaatsen in Eindhoven waar de meiden zo binnenlopen, omdat er geen controle aan de deur is, is het barpersoneel alert. Terwijl de muziek hard uit de speakers knalt en de lampen flitsen, controleert een barvrouw de ID-kaart. Ze roept wat collega’s erbij en samen besluiten ze geen alcohol te geven. "Ze twijfelden", vertelt het zeventienjarige meisje als ze weer buiten komen. “Met zijn drieën waren ze aan het discussiëren.”

Ook bij een andere Eindhovense kroeg wordt getwijfeld. De eerste van het drietal laat haar ID-kaart zien aan de uitsmijter, ze is op een maand na achttien. "Vooruit dan", zegt hij terwijl hij met zijn hoofd naar de deur knikt. Vervolgens laten de andere twee hun legitimatie zien. "Oh, jullie ook al?", vraagt hij. "We zijn allemaal even oud", is de reactie. De uitsmijter haalt de eigenaar erbij, die zichtbaar twijfelt. De keuze is aan de uitbater: "Jij bent de baas." Uiteindelijk krijgen de meiden toch een afwijzing, dus ze vertrekken weer.



'Jullie weten dat het 18+ is?'

Een week later gaan we aan de andere kant van de provincie met de jongens op stap, we beginnen in een dorpskroeg. Online is niets te vinden over de toegestane leeftijd, maar aan de deur blijkt na controle dat zeventienjarigen binnen mogen. Eenmaal binnen lijkt er geen controle meer. De tap draait op volle toeren, de shotjes smeren de keel en ook de jongens bestellen zonder problemen twee glazen bier.

Ze laten hun bier braaf staan, zoals we met ze afspraken, en ze vervolgen hun weg naar een andere kroeg in hetzelfde dorp. Daar blijkt de ID-kaart niet eens nodig, de uitsmijter maakt meteen de juiste inschatting: "Jullie weten dat het 18+ is?" Eerlijk bekennen ze dat het dan inderdaad geen zin heeft, dus druipen ze af.

In Breda is het druk op straat. Een lallende jongen valt over een reclamebord van de Griek en een aantal politieagenten is druk in gesprek met zogeheten sfeerbeheerders. Op straat liggen lege bekers bier en lopen we net niet door iemands braaksel. De jongens proberen bij zo'n vijf kroegen verspreid over het centrum om binnen te komen, maar er wordt streng gecontroleerd. Het lukt ze nergens.



Niet zo makkelijk als voorheen

In de steden blijkt het lastiger om binnen te komen en een drankje mee te krijgen, dan in de dorpen. Van de tien kroegen die we probeerden in Breda en Eindhoven, lukt het de jongeren maar één keer om bier te krijgen.

Een drankje doen op stap is onder de achttien mogelijk, maar zeker niet zo makkelijk als voorheen. Over het algemeen zijn zowel uitsmijters als barpersoneel zich bewust van NIX18. Een avondje stappen voor minderjarigen blijft dus spannend, want je kunt je verheugen en vervolgens toch thuis op de bank eindigen.

